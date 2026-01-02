Te contamos quién es Pink, la cantante y compositora estadounidense que terminó hospitalizada.

Pink ha generado preocupación entre sus fans luego de revelarse que fue internada.

¿Quién es Pink?

Alecia Beth Moore-Hart, conocida como Pink, es una cantante, compositora, bailarina, acróbata y actriz estadounidense.

Pink ha sido considerada una de las artistas pop más influyente de la década de los 2000.

Pink (Instagram/@pink)

¿Cuántos años tiene Pink?

En la actualidad, Pink tiene 46 años de edad. Nació el 8 de septiembre de 1979, en Doylestown, Pensilvania, Estados Unidos.

¿Quién es el esposo Pink?

El esposo de Pink es el motociclista, Carey Hart. La pareja se casó en 2006.

¿Qué signo zodiacal es Pink?

Por su fecha de nacimiento, Pink es del signo zodiacal Virgo.

Pink (Agencia México)

¿Cuántos hijos tiene Pink?

La cantante Pink tiene dos hijos, producto de su matrimonio con Carey Hart:

Willow Sage

Jameson Moon

¿Qué estudió Pink?

Se sabe que Pink estudió en Lenape Middle School y Central Bucks High School West.

Además de que tuvo en breve paso por el Moore College of Art and Design.

Pink (Agencia México)

¿En qué ha trabajado Pink?

Pink empezaría desde muy joven su carrera musical, incursionando en la banda Choice que grabó el álbum “Key to My Heart”.

El debut como solista de Pink llegaría en 1998 con el tema Gonna Make Ya Move (No Stop).

Posteriormente, Pink firmaría con la empresa LaFace Records para producir su primer álbum.

A lo largo de su carrera Pink ha lanzado estos álbumes de estudio:

Can’t Take Me Home (2000)

M!ssundaztood (2001)

Try This (2003)

I’m Not Dead (2006)

Funhouse (2008)

The Truth About Love (2012)

Beautiful Trauma (2017)

Hurts 2B Human (2019)

Trustfall (2023)

Como actriz, Pink también ha sido parte de algunas películas y series de televisión:

Ski To The Max (2000)

Rollerball (2002)

Los ángeles de Charlie: al límite (2003)

Catacombs (2007)

Bob Esponja: Atrapados en el congelado (2009)

Get Him to the Greek (2010)

Happy Feet 2 (2011)

Thanks for sharing (2012)

Billy on the Street (2013)

Janis: Little Girl Blue (2015)

Popstar: Never Stop Never Stopping (2015)

Shine on Whit Reese (2018)

Pink: All I Know So Far (2021)

Pink también ha tenido diversas actividades filantrópicas con organizaciones benéficas.

De igual manera, Pink lanzó un álbum en colaboración con el cantante Dalla Green, quienes lanzaron un álbum bajo el nombre You+Me.

Pink (@pink)

Pink es hospitalizada en Año Nuevo

La cantante Pink confirmó en redes sociales que fue hospitalizada en Año Nuevo 2026.

Con una selfie en su cuenta de Instagram, Pink contó que se sometió a una intervención para reemplazar dos discos cervicales.

Pink se mostró con mucho humor y confesó que tuvo que pasar el Año Nuevo sola hospitalizada sin su familia, aunque se mostró optimista en su mensaje.

“Puede que no sea un lifting facial elegante, pero estoy recibiendo dos nuevos discos brillantes en mi cuello. Una nueva cicatriz, un nuevo recordatorio, de que aprecio este recipiente que tengo y lo uso para todo lo que vale la pena. El rock ‘n’ roll es un deporte de contacto. Y mientras me siento aquí sola en la víspera de Año Nuevo en una habitación de hospital mientras mi familia está felizmente haciendo snowboard, sé que 2026 va a ser mejor porque esa es la elección que he hecho." Pink, cantante

Se reveló que Pink está en observación tras su operación que fue todo un éxito.

En su publicación, Pink deseó un feliz Año Nuevo a todos sus seguidores, asimismo contó algunos detales sobre su vida y familia.

Además, la cantante mandó palabras positivas y reflexionó sobre el autocuidado.