Medios de farándula reportan que la cantante Pink y Carey Hart se divorcian.

Pink, de 46 años de edad, vive momentos de reconocimiento a su carrera, aunque turbulentos a nivel sentimental.

Pink y Carey Hart se habrían divorciado después 20 años de matrimonio

El medio People difundió que Pink y Carey Hart se habrían divorciado de forma privada tras dos décadas juntos.

La separación se estaría dando de forma discreta para mantener la estabilidad de los hijos de Pink y Carey Hart.

Pink y Carey Hart (Instagram de Carey Hart)

La información se revela en un momento importante para Pink, ya que la cantante recibió su nominación al Salón de la Fama del Rock & Roll 2026.

Pink y Carey Hart, de 50 años de edad, se conocieron desde el 2001 en los Summer X Games.

Tras comprometerse en 2005, la pareja se casó en enero 2006 en Costa Rica.

Cabe mencionar que no es la primera vez que hay una separación entre Pink y Carey Hart, de 50 años de edad.

Hacia 2008, el matrimonio tuvo una separación, aunque logró reconciliarse un año después.

P!nk y Carey Hart (@pink)

Pink desmiente rumores sobre divorcio de Carey Hart

Luego de revelarse que Pink se divorció de Carey Hart, la cantante salió a desmentir los rumores.

Mediante un video en su cuenta de Instagram, Pink se mostró sorprendida por enterarse que se había divorciado.

“Hola a todos. Me acaban de avisar de que estoy separada de mi esposo. No lo sabía. Gracias, revista People. Gracias, Us Weekly. Gracias por avisarme. Me preguntaba si también les gustaría avisar a nuestros hijos de 14 y 9 años, que no lo saben.” Pink

En su mensaje, Pink preguntó si querían hablar sobre noticias reales, incluida su nominación al Salón de la Fama del Rock And Roll de este año.

Al final de su clip, Pink calificó la noticia como falsa, además de que en su publicación pidió no creer información a menos que fuera confirmada por ella.

Sin embargo, pidió a sus fans mantenerse atentos porque “¡¿Quién sabe qué podría pasar después?!"