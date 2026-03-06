Oficialmente han sido cancelados los conciertos de Pink en México, mismos que estaban programados para suceder el 26 y 27 de abril en el Estadio GNP Seguros de la CDMX.

Tras la cancelación de los conciertos de Pink, habrá reembolso total de los boletos para los fans, incluyendo cargos por servicio de Ticketmaster.

Conciertos de Pink en el Estadio GNP Seguros son cancelados

A través de un comunicado se ha informado que los conciertos de Pink en el Estadio GNP Seguros han sido cancelados debido a complicaciones de logística.

“Lamentamos informar al público de la CDMX que, debido a complicaciones derivadas de un caso fortuito que afecta la logística del evento y que es ajeno al artista, al promotor y al recinto, los shows de PINK programados para los días 26 y 27 de abril en el Estadio GNP Seguros no se llevarán a cabo”. OCESA

Nota en desarrollo...