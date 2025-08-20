Mariana Echeverría -de 41 años de edad- pone fin a los rumores que aseguran que volverá a Me Caigo de Risa, programa conducido por Faisy.
A través de Instagram, Mariana Echeverría advierte que “no regresará a escenarios donde la apuñalaron por la espalda”.
Mariana Echeverría no volverá a Me Caigo de Risa con Faisy porque la “apuñalaron por la espalda”
Faisy -de 45 años de edad- negó haber impedido el regreso de Mariana Echeverría a Me Caigo de Risa.
Pese a las declaraciones del conductor, Mariana Echeverría confirma que no volverá a ser parte de La familia disfuncional.
La ex compañera y ex amiga de Faisy, Mariana Echeverría, dice que no volverá a repetir escenarios donde “la apuñalaron por la espalda”.
La conductora elige quedarse con su dignidad y resiliencia antes que “rebajarse”; incluso, dijo, prefiere comenzar de cero.
Faisy no cree que regreso de Mariana Echeverría a Me Caigo de Risa sea positivo
Las palabras de Mariana Echeverría surgen a poco de que Faisy insinuara que el regreso de su examiga no beneficiaría a Me Caigo de Risa.
Frente al micrófono del programa Hoy, Faisy desmintió haber solicitado a producción de Me Caigo de Risa que Mariana Echeverría no regresara.
Así como dejó entrever que la reintegración de la conductora no sería positiva para el programa; por el contrario, romperá la armonía.
Esto porque la exhabitante de La Casa de los Famosos México no solo habló mal de él, sino de algunos de sus compañeros de Me Caigo de Risa.
“No sé si una empresa permita ‘o ella o yo’. No le quitaria la chamaba a nadie. Para que un proyecto como Me caigo de risa siga siendo así, se necesita vivir en una armonía completa y el problema, lo que se dijo, no es nada mas conmigo, en muchas declaraciones ella se refería a otros personas del elenco. Creo que no habría armonía”Faisy
Da por hecho que su regreso tensaría el ambiente; sin embargo, no sería motivo para que él renuncie, ya que su profesionalismo se lo impide.
Además, dijo que le encanta el programa y no piensa dejarlo hasta que producción se lo pida.
Por su parte, Mariana Echeverría no piensa volver a Me Caigo de Risa, antes prefiere comenzar desde cero.