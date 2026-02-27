Te contamos quién es Carey Hart, el famoso expiloto y aún esposo de Pink.

Rumores apuntan a que Pink y Carey Hart se separaron luego de 20 años de matrimonio.

¿Quién es Carey Hart?

Carey Jason Phillip Hart, mejor conocido como Carey Hart, es un expiloto profesional de motocross.

La carrera de Carey Hart es conocida por realizar su primer backflip en 2000 con una moto de cilindraje normal, hazaña bastante complicada y de alto riesgo.

Carey Hart (@hartluck / Instagram )

¿Cuántos años tiene Carey Hart?

En la actualidad, Carey Hart tiene 51 años de edad. Nació el 17 de julio de 1975 en Seal Beach, Estados Unidos.

¿Quién es la esposa de Carey Hart?

Carey Hart se casó con la cantante estadounidense Pink, de 46 años de edad.

La pareja se conoció desde el 2001 en los Summer X Games, se comprometió en 2005 y se casó en enero 2006 en Costa Rica.

Hacia 2008, el matrimonio tuvo una separación, aunque logró reconciliarse un año después.

Pink (Instagram/@pink)

¿Qué signo zodiacal es Carey Hart?

Por su fecha de nacimiento, Carey Hart es del signo zodiacal Cáncer.

Carey Hart (@hartluck / Instagram )

¿Cuántos hijos tiene Carey Hart?

Carey Hart es padre de dos hijos, producto de su relación con Pink:

Willow Sage, de 14 años de edad

Jameson Moon, de 9 años de edad

¿Qué estudió Carey Hart?

Se desconoce el grado de estudios de Carey Hart.

Carey Hart (@hartluck / Instagram )

¿En qué ha trabajado Carey Hart?

Carey Hart comenzó su carrera como piloto de motociclismo en 1993.

No obstante, se haría famoso en el 2000 durante los Gravity Games al hacer el primer backflip de la historia en una moto cilindrada normal.

A lo largo de su trayectoria, Carey Hart ha aparecido en diversas campañas publicitarias para Ford y Mountain Dew.

Igualmente, ha tenido apariciones en revistas como:

Paper Magazine

Teen People

EXPN The Magazine

Rolling Stone

Así como en las películas Los Ángeles de Charlie: Al límite y Triple X.

Mientras que para la televisión, Hart salió en VH1 The Surreal Life y Punk’d de MTV.

Para el 2004 fundaría una cadena de tiendas de tatuajes, llamada Hart & Huntington Tattoo Company.

Carey Hart (@hartluck / Instagram )

Revelan que Pink y Carey Hart se divorcian

El medio People difundió que Pink y Carey Hart se habrían divorciado de forma privada luego de 20 años de matrimonio.

La separación se estaría dando de forma discreta para mantener la estabilidad de los hijos de Pink y Carey Hart.

Dicha noticia se revela en un momento importante para Pink, ya que la cantante fue nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll 2026.

Tras revelarse que Pink se divorció de Carey Hart, la cantante salió a desmentir los rumores.

A través de un video en Instagram, Pink aseguró estar sorprendida por enterarse que se había divorciado.

En su mensaje, Pink preguntó si querían hablar sobre noticias reales, incluida su nominación al Salón de la Fama del Rock And Roll de este año.

Al final de su clip, Pink calificó la noticia como falsa, además de que en su publicación pidió no creer información a menos que fuera confirmada por ella.

Sin embargo, pidió a sus fans mantenerse atentos porque “¡¿Quién sabe qué podría pasar después?!"