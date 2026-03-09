La cantante estadounidense Melanie Martinez estará de regreso a México con conciertos para The Hades Ritual – A Live Performace by Circle.

Por lo que si no te quieres perder de verla, te tenemos todos los detalles de precio y boletos para los conciertos de Melanie Martinez en México con The Hades Ritual Tour; a continuación lo que debes saber:

Fechas: martes 31 de marzo y miércoles 1° de abril del 2026

Sede: Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en la Ciudad de México, CDMX

Hora: 8:00 de la noche

Telonero: Sin detalles

Venta a Fans: 13 de marzo 2026 a las 12:00 pm

Venta General y taquillas del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris: Viernes 13 de marzo a partir de las 4:00 de la tarde

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Aún sin revelarse

Melanie Martinez en México con The Hades Ritual: precio y boletos (OCESA)

The Hades Ritual de Melanie Martinez llega a México

El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de la CDMX será el recinto para presenciar el regreso de Melanie Martinez a México con The Hades Ritual.

Conciertos de Melanie Martinez en México que para los más fans se tendrá venta especial, previo registro en https://signup.ticketmaster.com.mx/melaniemartinez.

Para este registro, recuerda que tu correo debe estar ligado a la cuenta de Ticketmaster y deberás hacerlos desde ya con límite hasta el 11 de marzo a las 9:00 de la noche.

La venta de boletos para los conciertos de Melanie Martinez en México tendrá 3 meses sin intereses con tarjetas de crédito Banamex a partir de 3 mil pesos.

La distribución de lugares en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris para los conciertos de Melanie Martinez será de la siguiente forma:

Luneta

Palcos

1er piso frontal

1er piso lateral

Palco 01

Anfiteatro

Palcos 02

Galería

Personas con discapacidad

Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (OCESA)

Si deseas evitar el cargo por servicio, podrás comprar tus boletos para Melanie Martinez con venta en taquillas, por lo que recuerda que el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en calle Donceles número 36, en el Centro Histórico de la Ciudad de México en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Para mayor referencia y traslado, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris se ubica cerca de las estaciones Allende y Bellas Artes de la Línea 2 del Metro.