No te pierdas a La Maldita Vecindad en concierto, acá el precio de boletos, fecha y horario.

Para celebrar el 35 aniversario de su álbum El Circo, La Maldita Vecindad ofrecerá un imperdible concierto en el Velódromo Olímpico.

Precio de boletos para La Maldita Vecindad en concierto

Te decimos cuánto cuestan los boletos para La Maldita Vecindad en concierto en CDMX.

Las entradas se venderán vía Ticketmaster y este es su precio:

Sección Grada 1 a 14: 915 pesos

Sección General: Mil 281 pesos

Sección Platinum: Mil 830 pesos

La Maldita Vecindad. (Graciela López / Cuartoscuro)

De acuerdo con Ticketmaster, el límite de boletos por comprador será de ocho.

En caso de exceder esa cifra, la boletera podría cancelar la transacción. Así que ten cuidado al momento de realizar tu compra.

Maldita Vecindad (Edgar Negrete / Edgar Negrete)

Fecha para ver a La Maldita Vecindad en concierto

La fecha para ver a La Maldita Vecindad en concierto es el sábado 20 de septiembre.

El show en vivo será en el Velódromo Olímpico Agustín Melgar cuya dirección es esta:

Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, Venustiano Carranza, 15900, Ciudad de México.

Toma en cuenta que si vienes en transporte público, la mejor opción es bajarte en Velódromo, estación de la Línea 9 del Metro CDMX.

Horario para La Maldita Vecindad en concierto

Te damos el horario para La Maldita Vecindad en concierto del Velódromo Olímpico.

La cita es el 20 de septiembre en punto de las 8:00 pm. Como bandas invitadas previamente se presentarán:

Godwana

Unperro andaluz

Sangre María

Según detalla Ticketmaster, el concierto de La Maldita Vecindad tendría una duración de dos horas aproximadamente.

Por ello, se espera que el evento termine a las 10:00 pm aproximadamente.

El concierto de La Maldita Vecindad en Velódromo será una fiesta con reggae y mucho ska para celebrar con el público los 35 años de El Circo.

Lanzado el 24 de septiembre de 1991, El Circo es el segundo álbum de estudio de La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio.

Dicho álbum, bajo el sello de Sony Music Entertainment de México, tiene de las canciones más emblemáticas de La Maldita Vecindad como:

Pachuco

Solín

Kumbala

Pata de perro