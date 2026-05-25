La hija de Alejandro Marcovich envió un mensaje a fans sobre la salud del músico.

Ante los momentos complicados que vive su familia por el derrame cerebral que sufrió su padre, Bela Marcovich decidió agradecer por todo el apoyo que ha recibido.

El mensaje que mandó la hija de Alejandro Marcovich sobre la salud del músico

Vía Instagram, la hija de Alejandro Marcovich mandó un emotivo mensaje a fans sobre la salud del guitarrista.

Bela Marcovich reconoció todas las muestras de afecto del público, amigos y colegas que le han llegado tras los problemas de salud que enfrenta su papá.

“Queremos agradecer de corazón todas las muestras de cariño, buenos deseos y oraciones que le han hecho llegar a mi papá. Nos llena de emoción saber que es tan querido por amigos, colegas y su público. Él los quiere muchísimo, siempre nos ha dicho que se debe a su público y que se merecen todo su respeto.” Bela Marcovich

Hija de Alejandro Marcovich envía mensaje a fans sobre la salud del músico (@bela.marcovich / Instagram)

La hija de Alejandro Marcovich enfatizó que toda la “energía tan bonita” que mandan “será la fuerza para superar” la difícil prueba que están pasando.

El mensaje de Bela Marchovich cierra con un emotivo “te amamos, papá”. Asimismo, compartió una galería de imágenes familiares de ella con su padre.

Hasta el momento, Alejandro Marcovich se mantiene en coma luego de que el pasado 19 de mayo sufriera un derrame cerebral.

El músico fue llevado a urgencias y, de acuerdo con lo revelado por su familia, ingresó a terapia intensiva, por lo que su pronóstico es reservado.

Alejandro Marcovich, guitarrista. (Especial)

Desde que se dio a conocer el estado de salud de Alejando Marcovich, fans han mostrado su preocupación.

A los mensajes de aliento para Alejandro Marcovich también se ha unido Saúl Hernández, vocalista de Caifanes, deseando que el músico “se recupere pronto”.