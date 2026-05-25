Con el inicio de la Hot Sale 2026, que se lleva a cabo del 25 de mayo al 2 de junio; varios bancos se han sumado a la temporada de descuentos con algunos beneficios interesantes.
Además de los descuentos directos de la Hot Sale 2026, los bancos tienen beneficios adicionales como meses sin intereses (MSI), bonificaciones y cashback.
Aquí te dejamos los beneficios de todos los bancos participantes.
Mercado Pago en Hot Sale 2026
Mercado Pago en Hot Sale 2026 ofrece lo siguiente a todos sus clientes:
- 10% de descuento al usar el código TCMPHS en compras a 1, 3 o 6 meses sin intereses con tarjeta de crédito (compra mínima de 3000 pesos y tope de 500 pesos)
- Hasta 24 meses sin intereses con su tarjeta de crédito
- 20% de descuento para nuevos usuarios (tope 300 pesos) en su primera compra mínima de 500 pesos al aceptar la tarjeta de crédito preaprobada
- Beneficios en meses sin tarjeta mediante Crédito Mercado Pago usando el código MESESHS
Banamex en Hot Sale 2026
Los beneficios de Banamex en Hot Sale 2026 son los siguientes:
- Bonificaciones del 10% y 15% en compras a meses sin intereses en Amazon, Mercado Libre, Walmart, Liverpool y Volaris, con un monto mínimo de 10,000 pesos
- Hasta 24 MSI en productos seleccionados de Amazon
- “Horas Banamex”: De 15:00 a 17:00 horas, habrá beneficios exclusivos y la posibilidad de ganar compras gratis para 120 ganadores diarios
BBVA en Hot Sale 2026
Aquí tienes los beneficios de BBVA en Hot Sale 2026:
- Hasta 15% de bonificación al pagar con tarjeta de crédito física o digital en compras de 6 a 9 MSI (monto mínimo 5000 pesos), y de 12a 24 MSI (monto mínimo 7500 pesos).
- Bonificación de hasta 18% en Amazon
- Bonificación de hasta 16% en Mercado Libre
Santander en Hot Sale 2026
Beneficios de Santander en Hot Sale 2026:
- Ofrece hasta un 30% de cashback en compras en línea a meses sin intereses (15% de cashback diario más un 15% adicional en comercios participantes)
- Bonificación de hasta 18% en Amazon
- Bonificación de hasta 16% en Mercado Libre
HSBC en Hot Sale 2026
Los beneficios de HSBC en Hot Sale 2026 son los siguientes:
- Hasta 20% de bonificación en compras a partir de 6 meses sin intereses en comercios participantes para clientes Premier y HSBC One (necesario acumular un mínimo de 13,500 pesos)
- Hasta 10% de bonificación en clientes con tarjetas normales (necesario acumular un mínimo de 13,500 pesos)
PayPal en Hot Sale 2026
Los beneficios de PayPal en Hot Sale 2026 son los siguientes:
- Cupones de hasta 1500 pesos en compras mínimas de 2500 pesos realizadas a meses sin intereses (el beneficio depende del banco vinculado a tu cuenta)
Banorte en Hot Sale 2026
Los beneficios de Banorte en Hot Sale 2026 son los siguientes:
- Hasta 12 mil pesos de bonificación al realizar compras en línea con su Tarjeta de Crédito Digital.
- Los usuarios pueden obtener un 15% de bonificación o un 10% adicional al activar la promoción en la aplicación móvil del banco
American Express en Hot Sale 2026
Los beneficios de American Express en Hot Sale 2026 son los siguientes:
- Bonificaciones de hasta 2 mil pesos y Meses sin Intereses en tiendas en línea, aerolíneas y supermercados participantes
- 1500 pesos de bonificación al realizar compras acumuladas a meses sin intereses en establecimientos participantes
- Platinum Card American Express; 2 mil pesos de bonificación
- 1500 pesos de reembolso al pagar en Aeroméxico
- 1500 peso de bonificación al realizar compras en línea en Walmart
- Hasta 25% de descuento directo más 6 meses sin intereses en Liverpool
Scotiabank en Hot Sale 2026
Scotiabank en Hot Sale 2026 ofrece los siguientes beneficios:
- Hasta 20% de cashback en compras en línea acumuladas de al menos 10 mil pesos
- Hasta 20% de cashback en cualquier comercio digital pagando con tarjeta de débito
Inbursa en Hot Sale 2026
Los beneficios de Inbursa en Hot Sale 2026 son los siguientes:
- 10% de descuento en tiendas participantes con el código INBURSAHS26
- Hasta 6 meses sin intereses en compras en línea.
- Hasta a 18 meses sin intereses en Walmart con tarjetas de crédito
NU en Hot Sale 2026
Los beneficios de NU en Hot Sale 2026 son los siguientes:
- 1000 pesos en compras de contado y meses sin intereses
RappiCard en Hot Sale 2026
Los beneficios de RappiCard en Hot Sale 2026 son los siguientes:
- 12.5% de cashback a meses sin intereses o de contado en Amazon, Walmart, Liverpool, Aeroméxico, Sam’s y MacStore