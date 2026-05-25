Con el inicio de la Hot Sale 2026, que se lleva a cabo del 25 de mayo al 2 de junio; varios bancos se han sumado a la temporada de descuentos con algunos beneficios interesantes.

Además de los descuentos directos de la Hot Sale 2026, los bancos tienen beneficios adicionales como meses sin intereses (MSI), bonificaciones y cashback.

Aquí te dejamos los beneficios de todos los bancos participantes.

Hot Sale 2026 (Hot Sale)

Mercado Pago en Hot Sale 2026

Mercado Pago en Hot Sale 2026 ofrece lo siguiente a todos sus clientes:

10% de descuento al usar el código TCMPHS en compras a 1, 3 o 6 meses sin intereses con tarjeta de crédito (compra mínima de 3000 pesos y tope de 500 pesos)

Hasta 24 meses sin intereses con su tarjeta de crédito

20% de descuento para nuevos usuarios (tope 300 pesos) en su primera compra mínima de 500 pesos al aceptar la tarjeta de crédito preaprobada

Beneficios en meses sin tarjeta mediante Crédito Mercado Pago usando el código MESESHS

Banamex en Hot Sale 2026

Los beneficios de Banamex en Hot Sale 2026 son los siguientes:

Bonificaciones del 10% y 15% en compras a meses sin intereses en Amazon, Mercado Libre, Walmart, Liverpool y Volaris, con un monto mínimo de 10,000 pesos

Hasta 24 MSI en productos seleccionados de Amazon

“Horas Banamex”: De 15:00 a 17:00 horas, habrá beneficios exclusivos y la posibilidad de ganar compras gratis para 120 ganadores diarios

BBVA en Hot Sale 2026

Aquí tienes los beneficios de BBVA en Hot Sale 2026:

Hasta 15% de bonificación al pagar con tarjeta de crédito física o digital en compras de 6 a 9 MSI (monto mínimo 5000 pesos), y de 12a 24 MSI (monto mínimo 7500 pesos).

Bonificación de hasta 18% en Amazon

Bonificación de hasta 16% en Mercado Libre

Santander en Hot Sale 2026

Beneficios de Santander en Hot Sale 2026:

Ofrece hasta un 30% de cashback en compras en línea a meses sin intereses (15% de cashback diario más un 15% adicional en comercios participantes)

Bonificación de hasta 18% en Amazon

Bonificación de hasta 16% en Mercado Libre

HSBC en Hot Sale 2026

Los beneficios de HSBC en Hot Sale 2026 son los siguientes:

Hasta 20% de bonificación en compras a partir de 6 meses sin intereses en comercios participantes para clientes Premier y HSBC One (necesario acumular un mínimo de 13,500 pesos)

Hasta 10% de bonificación en clientes con tarjetas normales (necesario acumular un mínimo de 13,500 pesos)

PayPal en Hot Sale 2026

Los beneficios de PayPal en Hot Sale 2026 son los siguientes:

Cupones de hasta 1500 pesos en compras mínimas de 2500 pesos realizadas a meses sin intereses (el beneficio depende del banco vinculado a tu cuenta)

Banorte en Hot Sale 2026

Los beneficios de Banorte en Hot Sale 2026 son los siguientes:

Hasta 12 mil pesos de bonificación al realizar compras en línea con su Tarjeta de Crédito Digital.

Los usuarios pueden obtener un 15% de bonificación o un 10% adicional al activar la promoción en la aplicación móvil del banco

American Express en Hot Sale 2026

Los beneficios de American Express en Hot Sale 2026 son los siguientes:

Bonificaciones de hasta 2 mil pesos y Meses sin Intereses en tiendas en línea, aerolíneas y supermercados participantes

1500 pesos de bonificación al realizar compras acumuladas a meses sin intereses en establecimientos participantes

Platinum Card American Express; 2 mil pesos de bonificación

1500 pesos de reembolso al pagar en Aeroméxico

1500 peso de bonificación al realizar compras en línea en Walmart

Hasta 25% de descuento directo más 6 meses sin intereses en Liverpool

Scotiabank en Hot Sale 2026

Scotiabank en Hot Sale 2026 ofrece los siguientes beneficios:

Hasta 20% de cashback en compras en línea acumuladas de al menos 10 mil pesos

Hasta 20% de cashback en cualquier comercio digital pagando con tarjeta de débito

Inbursa en Hot Sale 2026

Los beneficios de Inbursa en Hot Sale 2026 son los siguientes:

10% de descuento en tiendas participantes con el código INBURSAHS26

Hasta 6 meses sin intereses en compras en línea.

Hasta a 18 meses sin intereses en Walmart con tarjetas de crédito

NU en Hot Sale 2026

Los beneficios de NU en Hot Sale 2026 son los siguientes:

1000 pesos en compras de contado y meses sin intereses

RappiCard en Hot Sale 2026

Los beneficios de RappiCard en Hot Sale 2026 son los siguientes: