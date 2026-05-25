Tras polémica por agresión de Giovanni Laguna contra Andrea del Val, Fátima Bosch puntualizó que el implicado no es su maquillista personal como se habría señalado en medios:

“Yo creo que estas cosas sí se tienen que aclarar. Él no es mi maquillista. Yo sigo un protocolo en el que al país que vamos y al que viajamos a Miss Universo ya me asigna maquillista y peinador”. Fátima Bosch, Miss Universo 2025

La actual Miss Universo tuvo una aparición en la edición 2026 del Festival de Cannes, donde le fue asignado Giovanni Lagunas como su maquillista para el evento.

En sus declaraciones, Bosch reveló que previo al festival no conocía ni tuvo relación con Lagunas, presdunto agresor de Andrea del Val, pidiendo que no se le relacione más en la polémica.

Autoridades francesas mantienen abierta investigación por agresión en Cannes

Tras el altercado, ocurrido el martes 19 de mayo, Andrea del Val procedió legalmente, por lo que autoridades francesas continúan en labor de investigaciones.

Y es que a pesar de que Giovanni Laguna fue liberado tras pocas horas de detención, no significa que haya sido absuelto de los cargos.

Mientras el caso avanza en los tribunales, al maquillista se le permitió salir bajo libertad condicional.

Giovanni Lagunas (giovannilagunaa/Instagram )

Andrea del Val publicó en sus redes un video denuncia señalando a Giovanni Laguna por agresión física en su contra.

Las imágenes rápidamente se viralizaron debido a que había heridas visibles en su rostro y mencionó a Fátima Bosch como amiga del maquillista.

Tras la liberación de Laguna, explicó que no agredió a del Val y las heridas fueron producto de un accidente con una lámpara de metal en medio de las discusiones.

La modelo Ninoska Vázquez, testigo de los hechos, declaró a favor del maquillista, confirmando su versión ante las autoridades.

Por su parte, la modelo venezolana sostuvo que el maquillista la golpeó en reiteradas ocasiones con un teléfono celular.