Tainy, Rauw Alejandro y JHAYCO lanzaron “Rosita” como colaboración y la letra de la canción habría incomodado a Cazzu.

“Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal” "Rosita", canción de Tainy

Como se puede apreciar, en el verso se hace una referencia directa a Christian Nodal y su actual matrimonio con Ángela Aguilar.

Esto para Cazzu fue cruzar un límite entre la libertad artística y el respeto entre colegas hacia una experiencia delicada en su vida.

Cazzu se pronuncia por canción de Tainy que habla de Christian Nodal

Tras el estreno de “Rosita” en plataformas musicales de Tainy hubo una respuesta directa por parte de Cazzu, lo que para los fans fue un mensaje en contra de Tainy y sus colaboradores.

En un primer punto la cantante argentina compartió en una historia de Instagram una cita literaria de Joseph Conrad: “Una primera ojeada al lugar bastaba para comprender que era el diablo el autor de aquel espectáculo”.

Cazzu, trapera. (@Cazzuuuuuu)

Por si fuera poco, fans también detectaron que Cazzu dejó de seguir en Instagram a Tainy, Rauw Alejandro y JHAYCO.

Pero esto no fue todo por parte de la cantante, pues también se hizo presente en X (antes Twitter) para dejar un segundo mensaje respecto a esta colaboración:

“El arte que hacemos es nuestra postura ante la vida. Ya conocen la mía” Cazzu en X

Rauw Alejandro y JHAYCO responden a Cazzu por nueva polémica

Los colaboradores de “Rosita” no se quedaron callados ante la nueva polémica que revivió la vieja relación entre Cazzu y Christian Nodal.

En sus respectivas redes ambos respondieron a su manera, siendo JHAYCO el más directo al volver a citar el íncomodo verso de la canción.

Por su parte, Rauw Alejandro optó por una postura más diplomática. Esto al escribir su opinión de lo cómo se viven las expresiones artísticas en la actualidad:

“Desde hace mucho estamos en una era donde la controversia y el chisme hacen más ruido que el arte y el esfuerzo. Aun así, lo verdadero y lo genuino siempre encuentra su camino y trasciende con el tiempo” Rauw Alejandro

La canción de Tainy que incomodó a Cazzu

“Rosita” fue lanzadada oficialmente el 19 de febrero de 2026 en todas las plataformas digitales y un video en YouTube.

En un inicio, esta colaboración marcó una reconciliación entre Rauw Alejandro y JHAYCO, quienes habían mantenido una fuerte rivalidad desde 2021.

Sin embargo, todo dio un giro gracias a la polémica frase en la que se habla de Christian Nodal.