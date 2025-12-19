Un juez de Jalisco confirma que Christian Nodal interpuso una demanda en contra de Cazzu por la custodia de su hija Inti.

“La petición inicial que se recibe, va enfocada a tres puntos básicamente: al tema de buscar un régimen en cuanto a lo que es la custodia, también en cuanto a lo que tiene que ver con convivencias para mantener ese lazo afectivo, esa cercanía, esa comunicación, ese cobijo, todo lo que significa el acercamiento que es tu hijo o tu hija; y también se recibió una petición entorno a que se fijara una pensión alimenticia” José Luis Álvarez Pulido, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco

La demanda de Nodal contra Cazzu fue admitida por un juez en Jalisco

Se dio a conocer que Christian Nodal interpuso una demanda contra su expareja y madre de su hija, Juelita Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu en Jalisco el pasado 4 de noviembre de 2025.

La demanda interpuesta por Christian Nodal contra Cazzu y que ya fue admitida por un juez de Jalisco, involucra custodia y otros derechos de la hija de ambos artistas, Inti.

Esta demanda ya fue admitida por un juez local y la notificación a la cantante será realizada en 2026 a través de canales diplomáticos; sin embargo, al darse a conocer esta información, usuarios en redes sociales se preguntan el porqué se realizó la demanda en Jalisco y no en Argentina, de donde es originaria Cazzu y su hija.

En entrevista con la periodista Ahtziri Cárdenas Camarena, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, José Luis Álvarez Pulido, confirmó que el proceso de demanda de Nodal contra Cazzu se encuentra en etapa inicial.

“La notificación se llevará a cabo por medio de una carta rogatoria dirigida a las autoridades de Argentina. Es un tema específicamente de fondo, yo me encontraría, digamos, imposibilitado para informar de una manera puntual en un medio de comunicación. El juez, que recibió el caso, argumentó y fundamentó ciertas razones por las cuales consideró que era viable” José Luis Álvarez Pulido, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco

No obstante, Álvarez Pulido no dio detalles del porque un juez admitió la demanda de Nodal contra Cazzu en Jalisco, reiterando que no podía detallar públicamente los fundamentos del juez, aunque señaló la decisión estaba sustentada en criterios legales.

“Sería irresponsable especular... Los argumentos jurídicos del juez están en su auto admisorio. Yo, como presidente, no tengo acceso completo al expediente porque no me corresponde” José Luis Álvarez Pulido, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco