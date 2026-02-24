Jesús Manuel Nieves Cortés, mejor conocido como Jhayco o Jhay Cortez, es un cantante, compositor y productor puertorriqueño. Su salto al estrellato mundial llegó con himnos como “No me conoce (Remix)” y “Dakiti” en colaboración con Bad Bunny.

En 2026, Jhayco ha vuelto a sacudir la escena con el lanzamiento de “Rosita”, una colaboración junto a Rauw Alejandro y Tainy. El tema ha generado revuelo al incluir una mención a Christian Nodal, el cantante de regional mexicano que recientemente protagonizó titulares por su mediática separación de Cazzu.

¿Quién es Jhayco?

Jhayco ha estado detrás de varios de los mayores éxitos de la última década. Antes de consolidarse con su propio nombre, fue el talento “tras bambalinas” que compuso para figuras como Tito El Bambino, Nicky Jam y Ozuna.

Su bilingüismo, forjado en Camden, Nueva Jersey, le permitió incorporar la estética del trap y el R&B estadounidense al reguetón clásico, una fusión que lo llevó a obtener certificaciones de diamante y múltiples reconocimientos, incluidos premios Billboard y ASCAP.

Más allá de la música, Jhayco también destaca por su competitividad dentro de la escena urbana, donde ha protagonizado sonadas “tiraderas” con otros exponentes del género. A ello se suma una estética visual disruptiva que lo ha consolidado como referente de moda y cultura urbana a nivel internacional.

Jhay Cortez, cantante y compositor de Puerto Rico. (@jhayco/Instagram )

¿Qué edad tiene Jhayco?

Jhayco nació el 9 de abril de 1993 en Río Piedras, Puerto Rico; por lo tanto, en 2026, el cantante tiene 32 años de edad.

¿Jhayco tiene pareja?

En 2021, Jhayco mantuvo una relación con la modelo Mia Khalifa; sin embargo, tras diversos rumores de infidelidad, la pareja puso fin a su relación.

¿Qué signo zodiacal es Jhayco?

Al haber nacido el 9 de abril, Jhayco es Aries. Como signo de fuego, Aries define a personas con una energía intensa, iniciativa y un espíritu competitivo.

¿Jhayco tiene hijos?

A pesar de su imagen pública de excesos y vida nocturna, Jhayco es padre de dos hijos. El artista ha sido sumamente estricto en proteger la identidad y privacidad de sus menores, separando drásticamente su faceta familiar de los reflectores de la industria musical.

¿Qué estudió Jhayco?

La formación de Jhayco está enfocada totalmente en la industria musical. No cuenta con estudios universitarios formales, ya que desde los 15 años comenzó su carrera profesional como compositor.

¿En qué ha trabajado Jhayco?

Jhayco mantiene una trayectoria sólida y vigente dentro de la industria musical y del género urbano. Entre los logros más destacados de su carrera se encuentran: