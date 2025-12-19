¿Qué pasa con la demanda de Christian Nodal vs Cazzu en Jalisco? Dieron a conocer cómo será notificada la cantante argentina del proceso legal.

De acuerdo con el programa Ventaneando, Cazzu -de 32 años de edad- será notificada mediante una rogatoria internacional, debido a que se encuentra radicando fuera del país.

Demanda de Christian Nodal vs Cazzu avanza de manera oficial en Jalisco

Pese a que Cazzu y su hija radican en Argentina, se dio a conocer que en Jalisco fue aceptada la demanda de Christian Nodal.

A través de una rogatoria internacional, Cazzu será informada del estatus del caso y podrá responder de manera legal a la demanda.

Los abogados de Cazzu podrán seguir el proceso ante las autoridades de Jalisco y así la cantante podrá defenderse legalmente.

Ventaneando informó que la demanda quedó registrada en el Juzgado Décimo Cuarto Familiar de Jalisco, por lo que la acción judicial avanza de manera oficial.

Asimismo, el programa de espectáculos informó que existe la posibilidad de que Cazzu tenga que comparecer ante las autoridades mexicanas.

Lo podrá hacer ya sea de forma presencial o mediante la presentación de escritos legales, ya que no todos los juzgados familiares en Jalisco operan bajo el sistema de oralidad.

Esto es lo que solicita Christian Nodal en su demanda contra Cazzu en Jalisco

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, la demanda de Christian Nodal vs Cazzu incluye varios puntos relacionados con la hija que ambos procrearon:

Convivencia entre Christian Nodal y su hija, se busca que se establezca de manera formal los tiempos y condiciones en las que se podrá tener este acercamiento Pensión alimentaria, un juez deberá de establecer la manutención adecuada de la menor conforme marca la ley para garantizar su bienestar Gestión de documentos oficiales, entre los que se encuentra un pasaporte mexicano y visa americana para que la menor pueda viajar y tener contacto con su padre