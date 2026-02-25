Christian Nodal habló de más en su canal de difusión de Instagram y reveló detalles desconocidos de su relación con Cazzu:

“Lo que sí cuesta entender es la selectividad de la indignación. Puede posar perfectamente en fotos con quien dañó la relación y nos causó un infierno durante y después del embarazo” Christian Nodal

Esta fue parte de la respuesta que el cantante de regional mexicano dio a Cazzu por la polémica que se generó en torno a una colaboración musical.

Misma en la que se vieron involucrados otros artistas como Tainy, Rauw Alejandro, JHAYCO y hasta Bad Bunny.

¿Se separaron por un ex de Cazzu? Nodal cuestiona a la cantante

En sus revelaciones, Christian Nodal cuestionó la forma en la que Cazzu siguió relacionándose con un ex pese a los conflictos de pareja que les generó durante su noviazgo e inicio en la paternidad.

Los fans no han parado de especular y suponen que Christian Nodal está haciendo referencia a C.R.O, rapero y cantante argentino que tuvo una relación con Cazzu de 2018 a 2020.

Cazzu, cantante. (@cazzu)

Fue en mayo de 2025 cuando ambos sorprendieron al público al cantar juntos sobre el escenario, esto durante un concierto de C.R.O.

Christian Nodal no hizo mención directa del cantante ni de ningún otro ex de Cazzu. Aún así, dejó en claro que esta persona fracturó la relación en algún punto del embarazo de la argentina.

Sin embargo, tampoco dio detalles de si fue por este motivo que terminó su relación con la madre de su hija.

Por su parte, Cazzu no ha dado réplica a esta acusación de Christian Nodal ni del escrito que le dedicó en su canal de difusión.