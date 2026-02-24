En su cuenta de Substack, Cazzu hizo una reflexión en torno a “Rosita” y el motivo por el que Rauw Alejandro y los demás colaboradores de la canción expusieron actitudes machistas dentro de la industria musucal:

“'El chisme vende más que el arte’ twittea uno, como si copiara y pegara el primer pensamiento que tuve. Lo dice como si no fuese exactamente lo que hicieron y como si él no fuese parte, se percibe outsider. No lo dijo él, por eso es inocente. He aquí el primero de los efectos de la camaradería masculina “voy a pararme a tu lado y a observarte cometer el crimen sin decir nada, total no será mi crimen”. La tibieza, un gran enemigo del bien" Cazzu

La canción generó controversia especialmente en Cazzu, esto debido a que un verso hacía referencia al abandono de Christian Nodal con la cantante y su hija a los pocos meses de nacida.

Cazzu escribe “tiradera” a Rauw Alejandro por “Rosita”

Cazzu escribió su reflexión bajo el título de “Tiradera”, pero no es una tiradera convencional a la que nos ha acostumbrado la industria en los últimos años.

En este caso, la cantante argentina desmenuza punto por punto lo que significó en realidad la colaboración de Rauw Alejandro y JHAYCO con Tainy:

"Hoy, la obra se llama: “La legendaria camaradería entre varones”. Un tema del cual podría hacer una tesis. En este mundo, en este género son, la mayoría, gente que negocia la hipocresía y lentamente se les va achicando la capacidad de ser sensibles porque el yo, los carcome" Cazzu

“Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”, dice la canción de “Rosita”, frase que desató la reciente controversia.

En su escrito, Cazzu se encargó de hacer referencia a los tres protagonistas de la canción y el video musical, comenzando por Rauw Alejandro y el tweet que escribió tras las primeras reacciones de la cantante:

Cazzu continuó su “tiradera” con JHAYCO, señalando que dentro de la estructura machista y patriarcal hay personas que abrazan las posturas que defienden.

Y es que en el caso de JHAYCO, su respuesta a los primeros mensajes de la cantante fue volver a citar el polémico verso de la canción:

“El segundo en cuestión se sostiene en su postura porque algunos se saben macabros, aunque me haya dado un abrazo, él acepta lo que es” Cazzu

En puntos más generales, la cantante lamentó que todos como artistas hayan empezado desde el mismo punto: deseando vivir desde lo artístico.

Sin embaergo, el camino se habría desdibujado, según Cazzu, desde que la fama, el ego y el poder toman el control.

De Tainy, Cazzu dejó en claro que es el único que no ha dicho nada al respecto, pero entre los fans todavía hay dudas de cómo quedó su relación con Bad Bunny.

Esto ya que en días pasados el “Conejo Malo” la invitó al escenario y el momento se viralizó en rede sociales. Son embargo, también está acreditado en “Rosita”.