En una nueva entrevista, Christian Nodal reveló cuáles eran sus propósitos de Año Nuevo; sin embargo, desató críticas entre los usuarios ya que no mencionó a su hija Inti, fruto de su relación con Cazzu.

Una vez más Christian Nodal está en medio de la polémica, esta vez por no mencionar a su hija Inti cuando se le preguntó por sus propósitos para Año Nuevo, lo cual desató las críticas entre los usuarios de redes sociales.

“Quiero tener una casa en la playa, creo que le he estado cogiendo mucho amor al mar. Quiero aprender a pescar, me gustaría tomar clases de canto también.” Christian Nodal

Pero tras compartir sus propósitos de Año Nuevo, al ver que no mencionaba nada acerca de su hija, los usuarios en redes sociales comenzaron a criticarlo, diciendo que una de sus metas debería estar relacionada con ella, como ser un papá más presente.

Aunque algunos otros usuarios lo defendieron, y aseguraron que Christian Nodal no estaba compartiendo cosas tan personales dentro de sus propósitos para Año Nuevo.