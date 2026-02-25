Christian Nodal hizo uso de su canal de difusión en Instagram para tomar partido en medio de la polémica que desató la canción Rosita:

“Qué dramón por una barra que simplemente dice que alguien se enamora y se casa rápido, ‘como Christian Nodal’” Christian Nodal

En su escrito, Christian Nodal insultó indirectamente a Cazzu, diciendo que “se ocupan dos neuronas” para entender que la referencia en Rosita iba dirigida a su persona.

En este contexto, defendió que nadie más debió sentirse aludido en la canción más que él.

Christian Nodal arremete contra Cazzu por haber metido a su hija en la polémica

Christian Nodal criticó el escrito en el que Cazzu habló de su postura por la canción Rosita.

El texto de la cantante argentina señala que, hasta la fecha, muchos la han puesto como la víctima de la polémica por su ex y su apresurado matrimonio.

Sin embargo, Cazzu recordó que la víctima es su hija Inti, esto por la gran exposición mediática del escándalo y, por su puesto, por el abandono por parte de su padre.

Cazzu, trapera. (@Cazzuuuuuu)

Estas palabras hicieron enojar a Christian Nodal, quien aseguró entender el tema “delicado” que es la maternidad.

Aún así, no perdonó que Cazzu volviera a “meter” a su hija en un asunto que para él es meramente artístico y musical:

“Un tema tan delicado como la maternidad es sagrado. Y precisamente por eso no debería utilizarse como escudo cada vez que algo no gusta. Mucho menos involucrar públicamente a mi hija para reforzar una narrativa. Ella no es argumento, no es símbolo, no es bandera. Es mi bebé” Christian Nodal

Christian Nodal siguió diciendo que la canción era para ser escuchada y “perrear” , no para “hacer tratados éticos ni filosóficos”.

Criticó también la forma en la que Cazzu salió a responder por la canción, asegurando que “hablando se entiende la gente” y que pudo hablar con sus colegas directamente en lugar de generar polémica.

“Lo demás es espectáculo”, escribió Christian Nodal.

Rosita, la canción por la que Cazzu dejó de seguir a Rauw Alejandro en redes

El estreno de Rosita, colaboración de Tainy, Rauw Alejandro y Jhay Cortez, generó polémica por un verso sobre Christian Nodal y Ángela Aguilar que incomodó a Cazzu.

La cantante argentina reaccionó en redes sociales con mensajes interpretados como indirectas y dejó de seguir a los artistas involucrados en la colaboración.

La controversia creció cuando usuarios detectaron que también compartió una cita de Joseph Conrad en Instagram y publicó otro mensaje en X.

El debate entre seguidores se centró en los límites de la libertad artística y el respeto personal , especialmente por la referencia a su relación pasada con Christian Nodal.

Rauw Alejandro y Jhay Cortez respondieron en redes; el primero adoptó un tono diplomático y el segundo retomó el verso, avivando la discusión.

En un tercer mensaje que Cazzu publicó en su cuenta de Substack, la cantante señaló machismo en la colaboración Rosita.

Siendo este el texto por el que Christian Nodal salió a responder.