Se confirmó el concierto de Hayley Williams en el Auditorio Nacional. Acá el precio de boletos, fecha y preventa.

Hayley Williams, vocalista de Paramore, vendrá a CDMX para dar un concierto en solitario.

Precio de boletos para el concierto de Hayley Williams en el Auditorio Nacional

Hasta el momento, no se han liberado el precio de boletos para el concierto de Hayley Williams.

Se estima que el costo vaya desde los 850 a los 4 mil 500 pesos.

Todo depende de la zona del Auditorio Nacional que se elija para ver “The Hayley Williams Show”.

Hayley Williams en el Auditorio Nacional (Hayley Williams / Facebook)

Fecha del concierto de Hayley Williams en el Auditorio Nacional

El concierto de Hayley Williams en el Auditorio Nacional tiene esta fecha y horario:

Fecha: jueves 26 de noviembre 2026

Horario: 7:00 de la tarde

Duración: 2 horas aproximadamente

La presentación en vivo de Hayley Williams contará con apoyo de la cantante estadounidense, Annie DiRusso.

Originalmente, el concierto de Hayley Williams sería el 23 de noviembre.

No obstante, Ocesa anunció que el concierto cambiaba de fecha.

¿Cuándo es la preventa para el concierto de Hayley Williams en el Auditorio Nacional?

La preventa de boletos será mediante Ticketmaster de la siguiente manera:

Venta a Fans (solo previo registro): martes 12 de mayo a partir de las 10 de la mañana

Venta general: jueves 14 de mayo a partir de las 10 de la mañana

Ojo, Ocesa reveló que pese a la nueva fecha del evento, el código de preventa a fanáticos será válido durante la preventa.