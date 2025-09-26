Durante las últimas semanas en La Casa de los Famosos México 2025, la producción ha sorprendido a los habitantes con invitados musicales.

Siendo que para el viernes 26 de septiembre se había anunciado la llegada de Ha*Ash, pero hay un detalle que no cuadra.

Ha*Ash en concierto el mismo día que fueron anunciadas para La Casa de los Famosos México 2025

Comenzó a circular información confirmando la entrada de Ah*Ash a La Casa de los Famosos México 2025 para interpretar algunas canciones.

Sin embargo, este viernes las hermanas ya tienen un compromiso asignado, por lo que su llegada al reality show tendrá que esperar.

Ha*Ash en México (Ha*Ash Instagram @haashoficial)

Este 2025, las hermanas Ashley Grace y Hanna Nicole se encuentran de gira por México con el tour Hashville.

De acuerdo con los calendarios de los conciertos, compartidos en las redes oficiales de Ha*Ash y en la web de Ticketmaster, las cantantes ya tienen una fecha programada para hoy.

El viernes 26 de septiembre, día en el que se presentarían en La Casa de los Famosos México 2025, las cantantes estarán dando concierto en Saltillo.

Por lo que su anuncio anticipado podría tratarse de un error por parte de la producción del programa.

Sin embargo, nueva información ya habría confirmado a otro artista para musicalizar la noche de hoy en el reality show.

Que siempre no, Ha*Ash no irá a La Casa de los Famosos México 2025 pero sí alguien más

Fue a través de la página de @chamonic3, cuenta especializada en farándula y espectáculos, que se dio a conocer un cambio en el itinerario del programa.

Lo cierto es que el mini concierto para los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 no será cancelado.

Y es que al parecer entrará el cantante de corridos tumbados y regional mexicano Xavi -de 21 años de edad- y no Ha*Ash, como se había dicho.

Sin embargo, las hermanas no están completamente descartadas.

Aparentemente, Ha*Ash sí entrará a La Casa de los Famosos México 2025, pero hasta el próximo viernes 3 de octubre.

Fecha en la que no tienen ningún otro compromiso agendado.