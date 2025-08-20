El nombre de Gilberto Barrera, director de TvyNovelas, está haciendo ruido debido a que fue salpicado por chisme de infidelidad de Gustavo Adolfo Infante.

Y es que se revivió el chisme de que Gustavo Adolfo Infante -de 60 años de edad- habría sido infiel con Mayela Laguna.

¿Quién es Gilberto Barrera, director de TVyNovelas?

Gilberto Barrera es un periodista dentro del mundo de la farándula.

El padre de Gilberto Barrera fue editor de espectáculos del diario Ovaciones durante muchos años, por lo que él creció entre celebridades y periodismo.

Gilberto Barrera (Agencia México)

Actualmente, Gilberto Barrera es Director de Contenido de la revista TVyNovelas.

Así como es columnista del periódico El Gráfico, conduce el programa Buenas Banda en BandaMax y colabora en la estación radiofónica EXA FM.

¿Qué edad tiene Gilberto Barrera, director de TVyNovelas?

Según información obtenida de internet, Gilberto Barrera tiene 48 años de edad; sin embargo, se desconoce su fecha de nacimiento.

¿Quién es la esposa de Gilberto Barrera, director de TVyNovelas?

Gilberto Barrera cuida mucho su vida privada, por lo que actualmente se desconoce el nombre de su pareja y/o esposa.

¿Qué signo zodiacal es Gilberto Barrera?

Debido a que se desconoce la fecha de nacimiento de Gilberto Barrera, no se sabe su signo zodiacal.

Gilberto Barrera junto a Marie Claire y El Yaki (@Soygilbarrera / Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Gilberto Barrera?

Gilberto Barrera se ha dedicado a hablar de la vida de los famosos; sin embargo, ha logrado mantener la privacidad de la suya, por lo que no se sabe si tiene hijos.

¿Qué estudios tiene Gilberto Barrera?

Gilberto Barrera estudió periodismo por la influencia de su padre, quien fue editor de espectáculos del diario Ovaciones.

Pasó su infancia entre celebridades, ejecutivos y directivos de disqueras, de televisoras, incluso de periodistas.

Aprendió a respetar el oficio y le nació el amor por el mismo. Ha estado más de 40 años ejerciendo el periodismo.

¿En qué ha trabajado Gilberto Barrera?

A los 8 años de edad, Gilberto Barrera ya era titular de un programa diario en Radio Fórmula.

Durante su experiencia de más de 40 años, Gilberto Barrera dirigió el periódico Basta y la revista TeleGuía.

Además de que fungió como jefe de información del programa Hoy, así como lanzó su podcast Quizá hablemos de ti.

Actualmente, es el Director de contenido de TVyNovelas.

Gilberto Barrera fue salpicado por chisme de infidelidad de Gustavo Adolfo Infante

A través de su canal de Youtube, Javier Ceriani revivió la presunta infidelidad de Gustavo Adolfo Infante con Mayela Laguna.

Y es que desde hace varios meses surgió la versión de que Mayela Laguna tuvo una relación con Gustavo Adolfo Infante, pese a que él se encontraba casado.

Fue Mayela Laguna quien confirmó que tuvo una relación con Gustavo Adolfo Infante cuando ella se encontraba vulnerable por la situación con Luis Enrique Guzmán.

Ella confirmó que ella se encontraba soltera y estaba siendo atacada por la prueba de ADN de su hijo.

Por su parte, Gustavo Adolfo Infante aseguró que nunca ha sido infiel y menos con Mayela Laguna.

Sin embargo, Javier Ceriani aseguró que Gustavo Adolfo Infante utiliza un departamento en Colonia Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, para serle infiel a su esposa.

“Tú le ofreciste protección a cambio de llevártela a la cueva del pecado, en la colonia Condesa donde tienes tú búnker del placer hace muchos años” Javier Ceriani

Durante su conversación, Javier Ceriani señaló que Gustavo Adolfo Infante no sería el único periodista que utilizaría este departamento para tener encuentros amorosos con otras mujeres.

“Que van otros, supuesta y alegadamente ahí está la cueva del placer, donde Gustavo Adolfo Infante engaña a su mujer, no solo con Mayela Laguna” Javier Ceriani

Javier Ceriani insinúo que había otros periodistas también utilizaban ese departamento.

“¿Y quienes otros usan este departamento? Espero que no sea alguien que maneja una revista para mujeres, un ejecutivo que vive de las mujeres vendiendo una revista del corazón y sea cómplice al engaño a la esposa de Gustavo” Javier Ceriani

En su video, Javier Ceriani insinuó que Gilberto Barrera sabía todo esto y tapó a Gustavo Adolfo Infante en sus encuentros con otras mujeres.

“Tu amigo Gil Barrera de la revista TVyNovelas, ¿El director de una revista para mujeres en México sabía que Gustavo engaña a su mujer? Sabe Televisa que el director de la revista TVyNovelas apaña a un presentador para serle infiel a su mujer” Javier Ceriani

Gilberto Barrera, director de TVyNovelas que desató fraude en la Quién es la Máscara 2024

Gilberto Barrera no está arrepentido. Pese a que el fraude que se cometió en Quién es la Máscara 2024 salpicó a Galilea Montijo y a Anahí, el periodista asegura que su deber es informar.

Y eso hizo Gilberto Barrera, informó a través de la revista TVyNovelas, medio donde funge como Director de contenido.

De acuerdo con el periodista mexicano, se filtró información del reality show así como se violaron acuerdos de confidencialidad e incluso se pasó por alto el derecho de autor.

Acusaciones de las que ya se deslindó Galilea Montijo -de 51 años de edad- y Anahí -de 41 años de edad-, quienes también dieron por concluida su relación con la publirrelacionista Danna Vázquez.

Razón por la que Danna Vázquez -de 46 años de edad- le habría comentado a un conocido productor de teatro que se vengaría de Gilberto Barrera ya que gracias a él fue vetada en Televisa y ha perdido trabajo.