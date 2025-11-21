El rapero estadounidense de 48 años de edad, Kanye West desata preocupación en México, tras cancelar sorpresivamente concierto en Brasil.

Luego de que se confirmará que el primer concierto en Latinoamérica de Kanye West o también conocido como Ye, ha sido cancelado.

Dicho concierto de Kanye West estaba programado para el 29 de noviembre de 2025 en el Hipódromo de Interlagos en São Paulo, Brasil.

Cancelación de concierto de Kanye West en Brasil que se da luego de que las autoridades de la ciudad revocaron el permiso debido a las polémicas del rapero.

Pues de presentarse en Brasil, Kanye West podría haber sido arrestado a causa de su postura sobre el nazismo.

Lo que derivó en la cancelación del concierto de Kanye West en Brasil que para muchos ya era de esperar; mientras que en México este hecho ya desata preocupación.

SHOW DE KANYE WEST NO BRASIL ACABA DE SER CANCELADO.



Após a prefeitura vetar o show em Interlagos e as recusas do Morumbis e do Allianz Parque devido às falas extremistas do artista, o show do rapper foi oficialmente cancelado.



Sem novas datas até o momento. pic.twitter.com/8mdlMN00xV — Rap World (@rapworldbr) November 20, 2025

Kanye West también cancelaría conciertos en México

Ante la cancelación del concierto de Kanye West en Brasil, los fans de México ya se preocuparon.

Por lo que se teme que Kanye West al igual que Brasil termine cancelando los conciertos en México para 2026.

Sin embargo, esta preocupación no es reciente, pues desde que se anunció que Kanye West regresaría a México en concierto las dudas han sido bastantes.

Esto pese a que la venta de boletos ha sido buena para los conciertos de Kanye West en México, pues aún son muchos los que creen que estos show no sucederán.

Y aunque la preocupación en los fans prevalece, hasta ahora los conciertos de Kanye West en México 2026 siguen en pie a tener lugar el 30 y 31 de enero próximo.