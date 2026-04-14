¿De qué murió Felipe Staiti? La triste noticia sobre el guitarrista y fundador de Enanitos Verdes, ya le dio la vuelta al mundo.

Este lunes 13 de abril se confirmó la muerte de Felipe Staiti, el legendario integrante de la banda Enanitos Verdes, a los 64 años de edad.

Esto se sabe sobre la muerte de Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Enanitos Verdes

Felipe Staiti habría muerto por una hemorragia masiva; el guitarrista se encontraba en terapia intensiva en el Hospital Italiano de Mendoza, en Argentina.

De acuerdo con el medio MDZ, Felipe Staiti llegó de su última gira con fiebre.

¿De qué murió Felipe Staiti? Guitarrista y fundador de Enanitos Verdes (@felipestaitiofficial / Instagram)

Un reporte de Los Andes indica que hacia finales del 2024, tras una gira por Latinoamérica, Felipe Staiti contrajo una bacteria en México.

Dicha afección, combinada con la condición de celíaco que padecía Felipe Staiti, le provocó una deshidratación profunda que lo llevó a estar internado un mes.

El propio Felipe Staiti confesó que tras dicho episodio perdió 15 kilos y resultó afectado de su musculatura vocal.

Lo que hizo que Enanitos Verdes cancelaran su participación en el festival Santiago Rocks en Chile, además de fechas de concierto que ya tenían programadas en países como Colombia y Perú.

Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Enanitos Verdes (@felipestaitiofficial / Instagram)

Felipe Staiti había asumido el rol de vocalista en 2022, luego de la muerte de Marciano Cantero.

El guitarrista de Enanitos Verdes contaba con varios planes en su futuro inmediato, ya que estaba de gira en Estados Unidos con los Hombres G durante junio y julio 2026 .

La noticia de la muerte de Felipe Staiti fue confirmada por Diego Gareca, secretario de Cultura de Mendoza.

De acuerdo con Gareca, Mendoza perdió a “uno de sus guitarristas más brillantes e irremplazables.

A los mensajes de afecto también se han sumado fans de Felipe Staiti, quienes lamentaron la pérdida.