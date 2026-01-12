Con gran pesar, Rough Trade Records anunció la muerte del guitarrista y fundador de Black Midi, Matthew Kwasniewski-Kelvin.

A través de un comunicado publicado en Facebook, el sello discográfico informa que Matthew Kwasniewski-Kelvin murió este lunes 12 de enero a sus 26 años de edad.

Pese a que no se especifica la causa de muerte señala que éste mantuvo una larga batalla con su salud mental.

“Es con profunda tristeza que nosotros, como familia, lamentamos informarles que Matthew Kwasniewski-Kelvin murió después de una larga batalla con su salud mental” Rough Trade Records

Por lo que tras describir a Matt como “un músico talentoso, un joven amable y cariñoso”, familiares y amigos lanzan una importante petición:

“Por favor, tómense un momento para estar con sus seres queridos y así podamos evitar que esto les suceda a nuestros jóvenes” Rough Trade Records

Rough Trade Records, quien le publicó tres álbumes a Black Midi, concluye su comunicado externando condolencias a la familia así como compartiendo nombres de organizaciones que apoyan a quienes luchan con problemas de salud mental.

“Si estás luchando con problemas de salud mental, acércate a tus seres queridos o a organizaciones como Mind, CALM y Samaritans, que brindan servicios y ofrecen a alguien con quien hablar en cualquier momento que lo necesites” Rough Trade Records

Matthew Kwasniewski-Kelvin dejó Black Midi por problemas de salud mental

Black Midi tuvo un paso corto en la industria musical, estuvo vigente de 2017 a 2024. La banda estaba conformada por:

Geordie Greep, de 26 años de edad, quien fungía como vocalista.

Morgan Simpson, de edad desconocida, era el baterista y

Matthew Kwasniewski-Kelvin era el guitarrista.

En 2020, Matthew Kwasniewski-Kelvin dejó temporalmente la banda, su salida fue anunciada el 15 de enero de 2021.

De acuerdo con Black Midi, Matt, quien había estado ausente en sus presentaciones, no participaría en su segundo álbum.

En aquel momento el guitarrista tenía problemas de salud mental. Fue hasta 2024 cuando éste quedó definitivamente fuera de la banda.

Éste no fue el fin de la carrera de Matt, tras romper su relación laboral con Black Midi, trabajó junto al músico Wu-Lu y, en formato solista.

Lanzó el tema Peedophile Ring (Free Palestine) (End the Holocaust) (End the War Now).