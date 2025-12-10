La industria musical está de luto. El cantante y guitarrista español, Robe Iniesta, murió este miércoles 10 de diciembre. Tenía 63 años de edad.

Familiares y agencia de Robe Iniesta, hicieron publica su muerte mediante un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

“Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y el cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones, pero por encima de todo, hoy despedimos al maestros de maestros” Comunicado

En la que llaman “la nota de prensa más triste de su vida”, describen al vocalista del grupo de rock Extremoduro como:

Un buen filósofo que les enseñó a pensar.

Un buen jefe, el más exigente y a veces intransigente.

Un hombre justo y generoso con quien le era leal.

El más valiente.

Artista, literato, cantante y compositor.

Líder político.

Líder social.

Así como reconocen su trayectoria musical, legado que quedará en miles de corazones.

Posteriormente, se informa que en los próximos días se fijará una fecha para la realización de un homenaje en honor a Robe Iniesta, que tendrá lugar en la ciudad de España, Plasencia.

Al respecto, seguidores del también guitarrista expresaron su más sentido pésame a través de la red social.

“Con el ROBE todo era de colores ¿Dónde estarán los besos? Se los han quedao las flores”.

“Este tío no me dejó solo ni un segundo cuando tenía 15 años y no quería salir de mi habitación. Desde entonces siempre le he cantado y siempre lo seguiré haciendo. Gracias por las mejores canciones del mundo, Robe”

“Hasta siempre Robe...has sido la banda sonora de nuestras vidas”, “Descansa en paz. Gracias por regalarme una pasión y una profesión. A mi y a tant@s otr@s”, citan.

¿De qué murió Robe Iniesta?

De acuerdo con diversos medios de comunicación, Robe Iniesta murió tras luchar contra una terrible enfermedad durante meses.

Aunque no se reveló la causa en el comunicado que emitió su familia, fans recuerdan que en noviembre de 2024, a Robe Iniesta le diagnosticaron tromboembolismo pulmonar.

Motivo por el que canceló los últimos conciertos de su gira ‘Ni Santos ni Inocentes’ y es que su médico le exigió guardar absoluto reposo.

Robe Iniesta deja 11 álbumes, mismos que lanzó a lo largo de 30 años de carrera. Entre sus canciones más exitosas se encuentran: