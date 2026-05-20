El ícono de la cumbia colombiana Totó la Momposina murió a los 85 años de edad el domingo 17 de mayo en Celaya, Guanajuato, México.

La causa de la muerte de Totó la Momposina fue un infarto al miocardio, tras haber enfrentado complicaciones de salud como alzhéimer y afasia que la retiraron de la música en 2022.

“A ella le dio un infarto al miocardio por su proceso natural de su condición. Murió tranquila, pero se conserva lo mejor que es su legado, su voz, todo su trabajo con la música colombiana del Caribe y del Pacífico, y en general de Colombia entera porque ella cuando estaba en escenario no era ella la artista sino Colombia presente” Marco Vinicio Oyaga, hijo de Totó la Momposina

Totó La Momposina murió por un infarto al miocardio en Celaya

La colombiana Sonia Bazanta Vides, mejor conocida como Totó La Momposina, murió a los 85 años a causa de un infarto al miocardio en Celaya, México, donde residía con su familia durante sus últimos meses de vida.

La cantante Totó la Momposina murió en México a los 85 años (@totolamomposinaoficial / Instagram )

Según explicó su hijo, Marco Vinicio Oyaga, el infarto fue consecuencia del proceso natural de su condición de salud.

Marco Vinicio Oyaga relató que desde octubre del año pasado, su madre estaba casi siempre en cama, con cuidados paliativos.

Antes de su muerte, Totó la Momposina ya enfrentaba complicaciones médicas que la mantuvieron bajo cuidados constantes, entre las que destacan:

Alzhéimer y afasia: En 2022, Totó se retiró de los escenarios tras ser diagnosticada con estas afecciones.

Trastorno neurológico: La afasia que padecía, un trastorno que afecta las áreas del cerebro responsables del lenguaje, se manifestó con mayor profundidad desde 2024, dificultándole la comunicación verbal y la claridad al hablar.

A pesar de estos problemas de salud, la familia de Totó la Momposina informó que murió tranquila y rodeada de sus seres queridos.

Colombia le prepara un homenaje póstumo a Totó la Momposina

Colombia se prepara para rendirle un homenaje póstumo a Totó la Momposina en el Capitolio Nacional en Bogotá el próximo 27 de mayo.

Antes de que sus cenizas sean trasladadas a Mompox, Bolívar, el lugar que inspiró su vasta obra artística.

Durante el homenaje participarán los Tambores de Totó, la agrupación que acompañó a la artista durante décadas en su carrera internacional.

El Ministerio de las Culturas anunció que expedirá un decreto de honores póstumos para reconocer formalmente su invaluable aporte al patrimonio musical de Colombia.

Anteriormente, su legado ya había sido celebrado en su despedida oficial de los escenarios en 2022 durante el Festival Cordillera en Bogotá, donde recibió un emotivo tributo junto a otras artistas.

Totó la Momposina jugó un papel fundamental como embajadora del folclor colombiano, difundiendo géneros como la cumbia y el bullerengue en los escenarios más prestigiosos del mundo.