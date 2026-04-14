El festival Vive Latino compartió una serie de fotografías inéditas de Felipe Staiti durante su última presentación en el escenario, generando conmoción entre fans tras confirmarse su muerte.

Las imágenes corresponden al concierto del pasado 14 de marzo de 2026 en la Ciudad de México, donde el guitarrista de Enanitos Verdes ofreció uno de sus últimos shows en el país, interpretando clásicos como “Lamento boliviano” ante miles de asistentes.

Vive Latino publica últimas fotos de Felipe Staiti en su último show

A través de redes sociales, el Vive Latino decidió rendir homenaje a Felipe Staiti, el músico argentino fundador de Los Enanitos Verdes publicando fotos sobre el escenario en su último concierto antes de su muerte.

En las imágenes puede verse la energía y conexión que Felipe Staiti mantuvo con el público en lo que ahora se considera su despedida en el emblemático festival.

Vive Latino comparte la última foto en los escenarios de Felipe Staiti antes de su muerte (Vive Latino / Facebook)

La muerte de Felipe Staiti, ocurrida el 13 de abril de 2026 a los 64 años, ha provocado una ola de reacciones en la escena del rock en español, donde era reconocido como uno de los pilares del género y fundador de la banda

El gesto del Vive Latino cobra un significado especial, ya que ese concierto quedó registrado como la última aparición de Felipe Staiti en la CDMX, convirtiendo las imágenes en un testimonio emotivo de su legado sobre los escenarios.

Fans y músicos han retomado estas fotografías para despedir a Felipe Staiti, recordando su pasión por la música y su impacto en generaciones enteras.