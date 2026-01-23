¿De qué murió Francis Buchholz? El icónico bajista de la banda Scorpions tenía 71 años de edad.

Lamentablemente, se dio a conocer la muerte del bajista Francis Buchholz y los familiares confirmaron la noticia.

¿De qué murió Francis Buchholz, el bajista de Scorpions?

El bajista de Scorpions, Francis Buchholz, murió el 22 de enero luego de una dura batalla contra el cáncer, la cual llevó de forma privada.

La noticia fue confirmada por su familia este 23 de enero mediante un comunicado en redes sociales, indicando que Buchholz “partió de este mundo en paz”:

“Con una tristeza abrumadora y un corazón pesado compartimos la noticia de que nuestro querido Francis falleció ayer después de una batalla privada contra el cáncer. Dejó este mundo pacíficamente, rodeado de amor”. Comunicado familia Francis Buchholz

Francis Buchholz, bajista de Scorpions (Agencia México)

El comunicado, firmado por la esposa e hijos de Buchholz, detalla los desafíos que vivió el músico junto a sus seres queridos durante su dura enfermedad.

Además, agradece a todos los fans del bajista de Scorpions por su lealtad y cariño.

“Nuestros corazones están destrozados. A lo largo de su lucha contra el cáncer, nos quedamos a su lado, enfrentando todos los desafíos como familia, exactamente de la manera que él nos enseñó.A sus fans alrededor del mundo, queremos darles las gracias por su inquebrantable lealtad, su amor y la creencia que pusieron en él a lo largo de su increíble viaje. Ustedes le dieron el mundo, y él les dio su música a cambio.Aunque las cuerdas se han callado, su alma permanece en cada nota que tocó y en cada vida que tocó. Con amor y gratitud, Hella, Sebastian, Louisa y Marietta”. Comunicado familia Francis Buchholz

En redes, los seguidores de Francis Buchholz lamentaron su muerte y dedicaron emotivos mensajes.

Francis Buchholz fue pieza para el éxito de Scorpions, banda con al que estuvo de 1973 a 1992, grabando un total de 10 álbumes de estudio y dos en directo.

Francis Buchhloz, bajista de Scorpions (Agencia México)

Scorpions manda mensaje tras la muerte de Francis Buchholz

Luego de darse a conocer la muerte de Francis Buchholz, la banda Scorpions escribió un emotivo mensaje vía Instagram, firmado por:

Klaus Meine, de 77 años de edad

Rudolf Schenker, de 77 años de edad

Matthias Jabs, de 70 años de edad

En la publicación, acompañada con una foto de Francis Buchholz, Scorpions destaca el legado que dejó su exbajista.

Igualmente, la agrupación mandó sus mejores deseos a la familia de Francis Buchholz en estos momentos tanto complicados que están pasando.