Irma Hernández, mejor conocida como Mimi de Flans, confirmó la muerte de su madre Lucha Moreno a los 86 años de edad.

En su emotivo mensaje, Mimi de Flans no profundizó sobre las causas de muerte de la actriz y cantante Lucha Moreno y solo se limitó a resaltar que partió en paz y rodeada del amor de sus seres queridos.

“Hoy mi mamita adorada se subió a una nube rodeada de un montón de angelitos para regresar a casa… se nos fue suavecito y rodeada de muchísimo amor... guerrera, incansable, ruidosa, grandota y con el corazón más puro... buen viaje mamita hermosa te vamos a extrañar mucho… vuela feliz! Aquí hiciste un gran trabajo y todos estamos bien! Te amamos” Mimi de Flans

Mimi de Flans confirma la muerte de su mamá Lucha Moreno

El mundo del espectáculo se encuentra de luto luego de que se confirmó la muerte de la actriz y cantante Lucha Moreno.

¿De qué murió Lucha Moreno? Cantante y mamá de Mimi de Flans (@soymimioficial / Instagram )

A través de un emotivo mensaje, Mimi de Flans se despidió de su mamá y expresó que sus últimos momentos los pasó tranquila rodeada de mucho amor.

Sin brindar más detalles sobre las causas exactas de su muerte, Mimi de Flans resaltó que su mamá Lucha Moreno fue una guerrera con el corazón más puro.

No hay reportes sobre alguna enfermedad, padecimiento previo o antecedentes de salud de Lucha Moreno que hubieran afectado su salud.

Mimi de Flans expresó el profundo dolor por la pérdida de su madre, quien fue una figura clave tanto en su vida personal como en su carrera artística.

Hasta el momento, la familia no ha revelado detalles sobre los servicios funerarios.

¿Quién fue Lucha Moreno, cantante y mamá de Mimi de Flans?

Lucha Moreno es recordada por su trayectoria en la música ranchera y el cine .

Formó una dupla artística con su esposo el también cantante José Juan Hernández , con el que logró posicionarse como una voz representativa de su generación.

La muerte ocurre a poco más de un año del fallecimiento de su esposo José Juan Hernández.

La pareja compartió más de 60 años de matrimonio y formó una familia con tres hijos.

Más allá de su carrera, Lucha Moreno deja un legado familiar y artístico que sigue vigente en la música mexicana.

Lucha Moreno es recordada como una artista talentosa, disciplinada y comprometida con su trabajo.