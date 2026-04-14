Te contamos quién fue Felipe Staiti, músico argentino y leyenda de Enanitos Verdes.

El mundo de la música está de luto luego de confirmarse la muerte de Felipe Staiti.

¿Quién fue Felipe Staiti?

Felipe Daniel Staiti fue un músico y compositor argentino, conocido por fundar la banda de rock, Enanitos Verdes.

Por su trayectoria musical, la revista Rolling Stone colocó a Felipe Staiti en el lugar 62 de los mejores guitarristas del rock argentino .

Felipe Staiti, músico argentino y leyenda de Enanitos Verdes (@felipestaitiofficial / Instagram)

¿Qué edad tenía Felipe Staiti?

Al momento de su muerte, Felipe Staiti tenía 64 años de edad. Nació el 29 de agosto de 1961 en Mendoza, Argentina.

¿Quién era la esposa de Felipe Staiti?

Felipe Staiti mantuvo su vida sentimental en privado, por lo que se desconoce su situación sentimental.

Felipe Staiti, músico argentino y leyenda de Enanitos Verdes (@felipestaitiofficial / Instagram)

¿Qué signo zodiacal era Felipe Staiti?

Por su fecha de nacimiento, Felipe Staiti era del signo zodiacal Virgo.

¿Cuántos hijos tiene Felipe Staiti?

Felipe Staiti fue padre de dos hijos:

Juan Pablo Staiti

Natalio Staiti

Felipe Staiti, músico argentino y leyenda de Enanitos Verdes (@felipestaitiofficial / Instagram)

¿Qué estudió Felipe Staiti?

Desde los 9 años, Felipe Staiti comenzó sus estudios musicales en el Instituto Cuyano de Cultura Musical.

A los 17 años de edad, Staiti formó su grupo musical llamado Esencia Natural.

Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Enanitos Verdes (@felipestaitiofficial / Instagram)

¿En qué trabajó Felipe Staiti?

Felipe Staiti fundó en 1979 la banda Enanitos Verdes junto a Marciano Cantero y Daniel Piccolo.

Hacia 1984, Enanitos Verdes fue considerado como “Grupo Revelación en el Festival de La Falda.

Staiti decidió formar un proyecto musical en paralelo en 2009 con Gerardo Lucero y su hijo Natalio Staiti.

Felipe Staiti asumió el rol de vocalista de los Enanitos Verdes en 2022, luego de la muerte de Marciano Cantero.

Felipe Staiti, músico argentino y leyenda de Enanitos Verdes (@felipestaitiofficial / Instagram)

Muere Felipe Staiti, músico argentino y leyenda de Enanitos Verdes, a los 64 años

Este lunes 13 de abril se confirmó la muerte de Felipe Staiti, el legendario músico de la banda Enanitos Verdes, a los 64 años de edad.

Reportes indician que Felipe Staiti habría muerto por una hemorragia masiva; se encontraba en terapia intensiva en el Hospital Italiano de Mendoza, en Argentina.

De acuerdo con el medio MDZ, Felipe Staiti llegó de su última gira con fiebre.

Un reporte de Los Andes indica que hacia finales del 2024, tras una gira por Latinoamérica, Felipe Staiti contrajo una bacteria en México.

Dicha afección, combinada con la condición de celíaco que padecía Felipe Staiti, le provocó una deshidratación profunda que lo llevó a estar internado un mes.

El propio Felipe Staiti confesó que tras dicho episodio perdió 15 kilos y resultó afectado de su musculatura vocal.

Lo que hizo que Enanitos Verdes cancelaran su participación en el festival Santiago Rocks en Chile, además de fechas de concierto que ya tenían programadas en países como Colombia y Perú.

Tras recuperarse de su infección, Staiti había retomado su actividad, incluso tenía planeado salir de gira con los Hombres G en junio y julio 2026.