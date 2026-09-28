La presidenta Claudia Sheinbaum mantiene un sólido nivel de respaldo ciudadano al registrar 70.5% de aprobación en la cuarta semana de septiembre de 2026, según una encuesta de MetricsMx.

El estudio también revela un amplio consenso en torno a una de las propuestas más discutidas en materia educativa: 79% de los mexicanos está a favor de restringir el uso de teléfonos celulares en las aulas hasta secundaria.

Los resultados reflejan estabilidad en la aprobación presidencial y un fuerte apoyo a medidas de regulación tecnológica en las escuelas.

Aprobación de Claudia Sheinbaum llega a 70.5%; 79% apoya restringir celulares en salones de clase (SDPnoticias)

Estabilidad en la aprobación de Claudia Sheinbaum

La labor de Claudia Sheinbaum al frente del gobierno mantiene una trayectoria constante en la aprobación popular.

En la medición de la semana del 23 de septiembre de 2026, la presidenta de México registró un 70.5% de aprobación total, impulsada por un 58.5% que afirma que aprueba “mucho” su gestión y un 12.0% que la aprueba “algo”.

Por su parte, la desaprobación se situó en 17.5% (14.8% “desaprueba mucho” y 2.7% “desaprueba algo”), mientras que un 7.5% señaló que “ni aprueba ni desaprueba” y un 4.5% no contestó.

Este resultado refleja continuidad respecto a las mediciones previas del mes de septiembre:

Semana del 9 de septiembre: 72.5% de aprobación (61.0% aprueba mucho, 11.5% aprueba algo).

Semana del 16 de septiembre: 70.5% de aprobación (56.9% aprueba mucho, 13.6% aprueba algo).

Semana del 23 de septiembre: 70.5% de aprobación (58.5% aprueba mucho, 12.0% aprueba algo).

Aprobación de Claudia Sheinbaum llega a 70.5% en la cuarta semana de septiembre (SDPnoticias)

Consenso masivo sobre la regulación digital en las escuelas

La propuesta para limitar el uso de dispositivos móviles en el entorno escolar cuenta con un amplio respaldo social.

De acuerdo con los datos de MetricsMx correspondientes a la semana del 23 de septiembre de 2026, ante la medida de restringir los celulares en las aulas hasta educación secundaria:

Un 79.0% de los encuestados se manifestó de acuerdo

Un 17.7% se declaró en desacuerdo

Un 3.3% indicó que no sabe

79% apoya restringir celulares en salones de clase (SDPnoticias)

En el mismo ámbito educativo, la opinión pública respaldó la visión del Ejecutivo federal sobre las evaluaciones estandarizadas: el 62.8% coincidió con la postura de la presidenta de que las pruebas internacionales deben considerar las condiciones socioeconómicas de cada país, frente a un 29.4% en desacuerdo y un 7.8% que no supo responder.

La opinión pública respaldó la visión del Ejecutivo federal sobre las evaluaciones estandarizadas (SDPnoticias)

Metodología de la encuesta de MetricsMx

Encuesta telefónica con robot, realizada el 23 de septiembre de 2026 a 800 mayores de edad residentes de México.

Enviando preguntas y sus posibles respuestas con mensaje pregrabado que contesta el entrevistado en su teclado telefónico marcando opciones.

Se llevó a cabo un muestreo probabilístico de números fijos y celulares de México, considerando también la distribución por entidad de la lista nominal de electores del Instituto Nacional Electoral residentes en México del 10 de septiembre de 2026.

Se ajustaron los datos en base a las características de género, edad y estado de residencia de la lista nominal del INE del 10 de septiembre de 2026. Las estimaciones tienen un margen de error máximo de +/-3.46% con un nivel de confianza del 95%.