Descubre la cartelera de conciertos en CDMX de septiembre 2026.

En el mes de septiembre, estos artistas ofrecerán shows en vivo en la Ciudad de México en estas fechas y sedes:

Machine Gun Kelly, 3 de septiembre en el Estadio Fray Nano

Iván Ferreiro, 3 de septiembre en el Teatro Metropólitan

Siddhartha, 3 y 4 de septiembre en el Palacio de los Deportes

Yuridia, 3 y 4 de septiembre en el Estadio GNP Seguros

Tini Stoessel, 4 de septiembre en la Arena CDMX

David Byrne, 4 de septiembre en el Teatro Metropólitan

Pedro Fernández, 5 de septiembre en el Auditorio Nacional

Comisario Pantera, 5 de septiembre en el Lunario

Jay Park, 5 y 6 de septiembre en el Auditorio BB

Ana Sofi W, 6 de septiembre en el Lunario

Alberto Barros, 7 de septiembre en el Auditorio Nacional

Jorge Medina y Josi Cuen, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 25 y 26 de septiembre en el Auditorio Nacional

5 Seconds of Summer, 9 de septiembre en el Palacio de los Deportes

Scorpions, 10 de septiembre en el Palacio de los Deportes

La Bande-Son Imaginaire, 10 de septiembre en el Pepsi Center WTC

The Gathering, 10 de septiembre en el Auditorio BB

Tan Biónica, 10 de septiembre en el Teatro Metropólitan

Nach, 11 de septiembre en el Pepsi Center WTC

AESPA, 11 de septiembre en el Palacio de los Deportes

La Santa Cecilia, 12 de septiembre en el Teatro Metropólitan

Laufey, 12 de septiembre en el Palacio de los Deportes

Lagos, 12 de septiembre en el Auditorio BB

Pablo Preciado, 12 de septiembre en el Lunario

Inspector, 12 de septiembre en el Pepsi Center WTC

More Juice Fest, 13 de septiembre en el Pepsi Center WTC

Los Vaguens, 13 de septiembre en el Lunario

Virus, 14 de septiembre en el Lunario

Wave to Earth, 15 de septiembre en el Pepsi Center

Sotomayor, 17 de septiembre en el Lunario

Reyno, 17 de septiembre en el Pepsi Center WTC

Bengala, 18 de septiembre en el Lunario

Beéle, 18 de septiembre en el Estadio Fray Nano

Brennan Heart, 18 de septiembre en el Palacio de los Deportes

Bratty, 18 de septiembre en el Teatro Metropólitan

Natanael Cano, 18 y 19 de septiembre en el Estadio GNP Seguros

Unreal, 19 de septiembre en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes

Son Rompe Pera, 19 de septiembre en el Teatro Metropólitan

Beach Fossils, 20 de septiembre en el Lunario

MC Davo, 20 de septiembre en el Pepsi Center WTC

Blonde Redhead, 21 de septiembre en el Teatro Metropólitan

Young Miko, 22 de septiembre en el Palacio de los Deportes

Gondwana & Quique Neira, 22 de septiembre en el Auditorio Nacional

De la Rose, 23 de septiembre en el Teatro Metropólitan

La leyenda, 23 de septiembre en el Lunario

Marco Mares, 24 de septiembre en el Teatro Metropólitan

Moenia, 24 de septiembre en el Palacio de los Deportes

Lucero, 24 de septiembre en el Auditorio Nacional

GRTSCH, 24 de septiembre en el Lunario

Stray Kids, 25 y 26 de septiembre en el Estadio GNP Seguros

The Neighbourhood, 25 de septiembre en el Palacio de los Deportes

Chetes, 25 de septiembre en el Pabellón Oeste

Motel, 25 de septiembre en el Teatro Metropólitan

Rebel Cats, 26 de septiembre en el Teatro Metropólitan

AFI, 26 de septiembre en el Pabellón Oeste

Estela Nuñez, 26 de septiembre en el Lunario

Rebel Cats, 26 de septiembre en Teatro Metropólitan

Jamiroquai, 27 de septiembre en la Arena CDMX

Greeicy, 29 de septiembre en el Teatro Metropólitan

Maroon 5, 30 de septiembre en el Estadio Harp Helú

Conciertos en CDMX septiembre 2026: Auditorio Nacional

Los conciertos para septiembre 2026 en el Auditorio Nacional son estos:

Pedro Fernández: 5 de septiembre

Alberto Barros: 7 de septiembre

Jorge Medina y Josi Cuen: 8, 9, 10, 11, 17, 18, 25 y 26 de septiembre

Gondwana & Quique Neira: 22 de septiembre

Lucero: 24 de septiembre

Lucero (@luceromexico / Instagram)

Conciertos en CDMX septiembre 2026: Lunario

Estos son los conciertos para septiembre de 2026 en el Lunario del Auditorio Nacional:

Comisario Pantera: 5 de septiembre

Ana Sofi W: 6 de septiembre

Pablo Preciado: 12 de septiembre

Los Vaguens: 13 de septiembre

Virus: 14 de septiembre

Sotomayor: 17 de septiembre

Bengala: 18 de septiembre

Beach Fossils: 20 de septiembre

La leyenda: 23 de septiembre

GRTSCH: 24 de septiembre

Estela Nuñez: 26 de septiembre

Virus tendrá un concierto en el Lunario del Auditorio Nacional en CDMX (Ocesa)

Conciertos en CDMX septiembre 2026: Palacio de los Deportes

Los conciertos para septiembre 2026 en el Palacio de los Deportes son estos:

Siddhartha, 3 y 4 de septiembre

5 Seconds of Summer, 9 de septiembre

Scorpions, 10 de septiembre

AESPA, 11 de septiembre

Laufey, 12 de septiembre

Brennan Heart, 18 de septiembre

Young Miko, 22 de septiembre

Moenia, 24 de septiembre

The Neighbourhood, 25 de septiembre

Young Miko (Instagram/@itsyoungmiko)

Conciertos en CDMX septiembre 2026: Estadio GNP Seguros

Estos son los conciertos para septiembre 2026 en el Estadio GNP Seguros:

Yuridia: 3 y 4 de septiembre

Natanael Cano: 18 y 19 de septiembre

Stray Kids: 25 y 26 de septiembre

Natanael Cano (Instagram/@natanael_cano)

Conciertos en CDMX septiembre 2026: Pepsi Center WTC

Los conciertos para septiembre 2026 en el Pepsi Center WTC son estos:

La Bande-Son Imaginaire, 10 de septiembre en el Pepsi Center WTC

Nach, 11 de septiembre en el Pepsi Center WTC

Inspector, 12 de septiembre en el Pepsi Center WTC

More Juice Fest, 13 de septiembre en el Pepsi Center WTC

Wave to Earth, 15 de septiembre en el Pepsi Center

Reyno, 17 de septiembre en el Pepsi Center WTC

MC Davo, 20 de septiembre en el Pepsi Center WTC

La Bande-Son Imaginaire (La Bande-Son Imaginaire / Facebook)

Conciertos en CDMX septiembre 2026: Arena CDMX

Los conciertos de septiembre 2026 en Arena CDMX son estos:

Tini Stoessel: 4 de septiembre

Jamiroquai: 27 de septiembre

Tini Stoessel (Tini Stoessel)

Conciertos en CDMX septiembre 2026: Estadio Fray Nano

El Estadio Fray Nano ofrecerá estos conciertos en septiembre 2026:

Machine Gun Kelly, 3 de septiembre en el Estadio Fray Nano

Beéle, 18 de septiembre en el Estadio Fray Nano

Machine Gun Kelly en México (@machinegunkelly / Instagram )

Conciertos en CDMX septiembre 2026: Pabellón Oeste

El Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes brindará estos conciertos en septiembre 2026:

Chetes: 25 de septiembre

AFI, 26 de septiembre

Chetes (@chetesgarza / Instagram)

Conciertos en CDMX septiembre 2026: Auditorio BB

Estos son los conciertos en el Auditorio BB para septiembre 2026 en CDMX:

Jay Park: 5 y 6 de septiembre

The Gathering: 10 de septiembre

Lagos: 12 de septiembre

Conciertos en CDMX septiembre 2026: Teatro Metropólitan

Así quedaron los conciertos en el Teatro Metropólitan en septiembre 2026 en CDMX:

Iván Ferreiro: 3 de septiembre

David Byrne, 4 de septiembre

Tan Biónica, 10 de septiembre

La Santa Cecilia, 12 de septiembre

Son Rompe Pera, 19 de septiembre

Blonde Redhead, 21 de septiembre

De la Rose, 23 de septiembre

Marco Mares, 24 de septiembre e

Motel, 25 de septiembre

Rebel Cats, 26 de septiembre

Greeicy: 29 de septiembre

David Byrne (Instagram/@davidbyrneofficial)

Conciertos en CDMX septiembre 2026: Estadio Harp Helú

Estos son los conciertos en el Estadio Harp Helú para septiembre:

Maroon 5, 30 de septiembre