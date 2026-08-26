Descubre la cartelera de conciertos en CDMX de septiembre 2026.
En el mes de septiembre, estos artistas ofrecerán shows en vivo en la Ciudad de México en estas fechas y sedes:
- Machine Gun Kelly, 3 de septiembre en el Estadio Fray Nano
- Iván Ferreiro, 3 de septiembre en el Teatro Metropólitan
- Siddhartha, 3 y 4 de septiembre en el Palacio de los Deportes
- Yuridia, 3 y 4 de septiembre en el Estadio GNP Seguros
- Tini Stoessel, 4 de septiembre en la Arena CDMX
- David Byrne, 4 de septiembre en el Teatro Metropólitan
- Pedro Fernández, 5 de septiembre en el Auditorio Nacional
- Comisario Pantera, 5 de septiembre en el Lunario
- Jay Park, 5 y 6 de septiembre en el Auditorio BB
- Ana Sofi W, 6 de septiembre en el Lunario
- Alberto Barros, 7 de septiembre en el Auditorio Nacional
- Jorge Medina y Josi Cuen, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 25 y 26 de septiembre en el Auditorio Nacional
- 5 Seconds of Summer, 9 de septiembre en el Palacio de los Deportes
- Scorpions, 10 de septiembre en el Palacio de los Deportes
- La Bande-Son Imaginaire, 10 de septiembre en el Pepsi Center WTC
- The Gathering, 10 de septiembre en el Auditorio BB
- Tan Biónica, 10 de septiembre en el Teatro Metropólitan
- Nach, 11 de septiembre en el Pepsi Center WTC
- AESPA, 11 de septiembre en el Palacio de los Deportes
- La Santa Cecilia, 12 de septiembre en el Teatro Metropólitan
- Laufey, 12 de septiembre en el Palacio de los Deportes
- Lagos, 12 de septiembre en el Auditorio BB
- Pablo Preciado, 12 de septiembre en el Lunario
- Inspector, 12 de septiembre en el Pepsi Center WTC
- More Juice Fest, 13 de septiembre en el Pepsi Center WTC
- Los Vaguens, 13 de septiembre en el Lunario
- Virus, 14 de septiembre en el Lunario
- Wave to Earth, 15 de septiembre en el Pepsi Center
- Sotomayor, 17 de septiembre en el Lunario
- Reyno, 17 de septiembre en el Pepsi Center WTC
- Bengala, 18 de septiembre en el Lunario
- Beéle, 18 de septiembre en el Estadio Fray Nano
- Brennan Heart, 18 de septiembre en el Palacio de los Deportes
- Bratty, 18 de septiembre en el Teatro Metropólitan
- Natanael Cano, 18 y 19 de septiembre en el Estadio GNP Seguros
- Unreal, 19 de septiembre en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes
- Son Rompe Pera, 19 de septiembre en el Teatro Metropólitan
- Beach Fossils, 20 de septiembre en el Lunario
- MC Davo, 20 de septiembre en el Pepsi Center WTC
- Blonde Redhead, 21 de septiembre en el Teatro Metropólitan
- Young Miko, 22 de septiembre en el Palacio de los Deportes
- Gondwana & Quique Neira, 22 de septiembre en el Auditorio Nacional
- De la Rose, 23 de septiembre en el Teatro Metropólitan
- La leyenda, 23 de septiembre en el Lunario
- Marco Mares, 24 de septiembre en el Teatro Metropólitan
- Moenia, 24 de septiembre en el Palacio de los Deportes
- Lucero, 24 de septiembre en el Auditorio Nacional
- GRTSCH, 24 de septiembre en el Lunario
- Stray Kids, 25 y 26 de septiembre en el Estadio GNP Seguros
- The Neighbourhood, 25 de septiembre en el Palacio de los Deportes
- Chetes, 25 de septiembre en el Pabellón Oeste
- Motel, 25 de septiembre en el Teatro Metropólitan
- Rebel Cats, 26 de septiembre en el Teatro Metropólitan
- AFI, 26 de septiembre en el Pabellón Oeste
- Estela Nuñez, 26 de septiembre en el Lunario
- Rebel Cats, 26 de septiembre en Teatro Metropólitan
- Jamiroquai, 27 de septiembre en la Arena CDMX
- Greeicy, 29 de septiembre en el Teatro Metropólitan
- Maroon 5, 30 de septiembre en el Estadio Harp Helú
Conciertos en CDMX septiembre 2026: Auditorio Nacional
Los conciertos para septiembre 2026 en el Auditorio Nacional son estos:
- Pedro Fernández: 5 de septiembre
- Alberto Barros: 7 de septiembre
- Jorge Medina y Josi Cuen: 8, 9, 10, 11, 17, 18, 25 y 26 de septiembre
- Gondwana & Quique Neira: 22 de septiembre
- Lucero: 24 de septiembre
Conciertos en CDMX septiembre 2026: Lunario
Estos son los conciertos para septiembre de 2026 en el Lunario del Auditorio Nacional:
- Comisario Pantera: 5 de septiembre
- Ana Sofi W: 6 de septiembre
- Pablo Preciado: 12 de septiembre
- Los Vaguens: 13 de septiembre
- Virus: 14 de septiembre
- Sotomayor: 17 de septiembre
- Bengala: 18 de septiembre
- Beach Fossils: 20 de septiembre
- La leyenda: 23 de septiembre
- GRTSCH: 24 de septiembre
- Estela Nuñez: 26 de septiembre
Conciertos en CDMX septiembre 2026: Palacio de los Deportes
Los conciertos para septiembre 2026 en el Palacio de los Deportes son estos:
- Siddhartha, 3 y 4 de septiembre
- 5 Seconds of Summer, 9 de septiembre
- Scorpions, 10 de septiembre
- AESPA, 11 de septiembre
- Laufey, 12 de septiembre
- Brennan Heart, 18 de septiembre
- Young Miko, 22 de septiembre
- Moenia, 24 de septiembre
- The Neighbourhood, 25 de septiembre
Conciertos en CDMX septiembre 2026: Estadio GNP Seguros
Estos son los conciertos para septiembre 2026 en el Estadio GNP Seguros:
- Yuridia: 3 y 4 de septiembre
- Natanael Cano: 18 y 19 de septiembre
- Stray Kids: 25 y 26 de septiembre
Conciertos en CDMX septiembre 2026: Pepsi Center WTC
Los conciertos para septiembre 2026 en el Pepsi Center WTC son estos:
- La Bande-Son Imaginaire, 10 de septiembre en el Pepsi Center WTC
- Nach, 11 de septiembre en el Pepsi Center WTC
- Inspector, 12 de septiembre en el Pepsi Center WTC
- More Juice Fest, 13 de septiembre en el Pepsi Center WTC
- Wave to Earth, 15 de septiembre en el Pepsi Center
- Reyno, 17 de septiembre en el Pepsi Center WTC
- MC Davo, 20 de septiembre en el Pepsi Center WTC
Conciertos en CDMX septiembre 2026: Arena CDMX
Los conciertos de septiembre 2026 en Arena CDMX son estos:
- Tini Stoessel: 4 de septiembre
- Jamiroquai: 27 de septiembre
Conciertos en CDMX septiembre 2026: Estadio Fray Nano
El Estadio Fray Nano ofrecerá estos conciertos en septiembre 2026:
- Machine Gun Kelly, 3 de septiembre en el Estadio Fray Nano
- Beéle, 18 de septiembre en el Estadio Fray Nano
Conciertos en CDMX septiembre 2026: Pabellón Oeste
El Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes brindará estos conciertos en septiembre 2026:
- Chetes: 25 de septiembre
- AFI, 26 de septiembre
Conciertos en CDMX septiembre 2026: Auditorio BB
Estos son los conciertos en el Auditorio BB para septiembre 2026 en CDMX:
- Jay Park: 5 y 6 de septiembre
- The Gathering: 10 de septiembre
- Lagos: 12 de septiembre
Conciertos en CDMX septiembre 2026: Teatro Metropólitan
Así quedaron los conciertos en el Teatro Metropólitan en septiembre 2026 en CDMX:
- Iván Ferreiro: 3 de septiembre
- David Byrne, 4 de septiembre
- Tan Biónica, 10 de septiembre
- La Santa Cecilia, 12 de septiembre
- Son Rompe Pera, 19 de septiembre
- Blonde Redhead, 21 de septiembre
- De la Rose, 23 de septiembre
- Marco Mares, 24 de septiembre e
- Motel, 25 de septiembre
- Rebel Cats, 26 de septiembre
- Greeicy: 29 de septiembre
Conciertos en CDMX septiembre 2026: Estadio Harp Helú
Estos son los conciertos en el Estadio Harp Helú para septiembre:
- Maroon 5, 30 de septiembre