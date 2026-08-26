Descubre la cartelera de conciertos en CDMX de septiembre 2026.

En el mes de septiembre, estos artistas ofrecerán shows en vivo en la Ciudad de México en estas fechas y sedes:

  • Machine Gun Kelly, 3 de septiembre en el Estadio Fray Nano
  • Iván Ferreiro, 3 de septiembre en el Teatro Metropólitan
  • Siddhartha, 3 y 4 de septiembre en el Palacio de los Deportes
  • Yuridia, 3 y 4 de septiembre en el Estadio GNP Seguros
  • Tini Stoessel, 4 de septiembre en la Arena CDMX
  • David Byrne, 4 de septiembre en el Teatro Metropólitan
  • Pedro Fernández, 5 de septiembre en el Auditorio Nacional
  • Comisario Pantera, 5 de septiembre en el Lunario
  • Jay Park, 5 y 6 de septiembre en el Auditorio BB
  • Ana Sofi W, 6 de septiembre en el Lunario
  • Alberto Barros, 7 de septiembre en el Auditorio Nacional
  • Jorge Medina y Josi Cuen, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 25 y 26 de septiembre en el Auditorio Nacional
  • 5 Seconds of Summer, 9 de septiembre en el Palacio de los Deportes
  • Scorpions, 10 de septiembre en el Palacio de los Deportes
  • La Bande-Son Imaginaire, 10 de septiembre en el Pepsi Center WTC
  • The Gathering, 10 de septiembre en el Auditorio BB
  • Tan Biónica, 10 de septiembre en el Teatro Metropólitan
  • Nach, 11 de septiembre en el Pepsi Center WTC
  • AESPA, 11 de septiembre en el Palacio de los Deportes
  • La Santa Cecilia, 12 de septiembre en el Teatro Metropólitan
  • Laufey, 12 de septiembre en el Palacio de los Deportes
  • Lagos, 12 de septiembre en el Auditorio BB
  • Pablo Preciado, 12 de septiembre en el Lunario
  • Inspector, 12 de septiembre en el Pepsi Center WTC
  • More Juice Fest, 13 de septiembre en el Pepsi Center WTC
  • Los Vaguens, 13 de septiembre en el Lunario
  • Virus, 14 de septiembre en el Lunario
  • Wave to Earth, 15 de septiembre en el Pepsi Center
  • Sotomayor, 17 de septiembre en el Lunario
  • Reyno, 17 de septiembre en el Pepsi Center WTC
  • Bengala, 18 de septiembre en el Lunario
  • Beéle, 18 de septiembre en el Estadio Fray Nano
  • Brennan Heart, 18 de septiembre en el Palacio de los Deportes
  • Bratty, 18 de septiembre en el Teatro Metropólitan
  • Natanael Cano, 18 y 19 de septiembre en el Estadio GNP Seguros
  • Unreal, 19 de septiembre en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes
  • Son Rompe Pera, 19 de septiembre en el Teatro Metropólitan
  • Beach Fossils, 20 de septiembre en el Lunario
  • MC Davo, 20 de septiembre en el Pepsi Center WTC
  • Blonde Redhead, 21 de septiembre en el Teatro Metropólitan
  • Young Miko, 22 de septiembre en el Palacio de los Deportes
  • Gondwana & Quique Neira, 22 de septiembre en el Auditorio Nacional
  • De la Rose, 23 de septiembre en el Teatro Metropólitan
  • La leyenda, 23 de septiembre en el Lunario
  • Marco Mares, 24 de septiembre en el Teatro Metropólitan
  • Moenia, 24 de septiembre en el Palacio de los Deportes
  • Lucero, 24 de septiembre en el Auditorio Nacional
  • GRTSCH, 24 de septiembre en el Lunario
  • Stray Kids, 25 y 26 de septiembre en el Estadio GNP Seguros
  • The Neighbourhood, 25 de septiembre en el Palacio de los Deportes
  • Chetes, 25 de septiembre en el Pabellón Oeste
  • Motel, 25 de septiembre en el Teatro Metropólitan
  • Rebel Cats, 26 de septiembre en el Teatro Metropólitan
  • AFI, 26 de septiembre en el Pabellón Oeste
  • Estela Nuñez, 26 de septiembre en el Lunario
  • Rebel Cats, 26 de septiembre en Teatro Metropólitan
  • Jamiroquai, 27 de septiembre en la Arena CDMX
  • Greeicy, 29 de septiembre en el Teatro Metropólitan
  • Maroon 5, 30 de septiembre en el Estadio Harp Helú

Conciertos en CDMX septiembre 2026: Auditorio Nacional

Los conciertos para septiembre 2026 en el Auditorio Nacional son estos:

  • Pedro Fernández: 5 de septiembre
  • Alberto Barros: 7 de septiembre
  • Jorge Medina y Josi Cuen: 8, 9, 10, 11, 17, 18, 25 y 26 de septiembre
  • Gondwana & Quique Neira: 22 de septiembre
  • Lucero: 24 de septiembre
Lucero
Lucero (@luceromexico / Instagram)

Conciertos en CDMX septiembre 2026: Lunario

Estos son los conciertos para septiembre de 2026 en el Lunario del Auditorio Nacional:

  • Comisario Pantera: 5 de septiembre
  • Ana Sofi W: 6 de septiembre
  • Pablo Preciado: 12 de septiembre
  • Los Vaguens: 13 de septiembre
  • Virus: 14 de septiembre
  • Sotomayor: 17 de septiembre
  • Bengala: 18 de septiembre
  • Beach Fossils: 20 de septiembre
  • La leyenda: 23 de septiembre
  • GRTSCH: 24 de septiembre
  • Estela Nuñez: 26 de septiembre
Virus tendrá un concierto en el Lunario del Auditorio Nacional en CDMX
Virus tendrá un concierto en el Lunario del Auditorio Nacional en CDMX (Ocesa)

Conciertos en CDMX septiembre 2026: Palacio de los Deportes

Los conciertos para septiembre 2026 en el Palacio de los Deportes son estos:

  • Siddhartha, 3 y 4 de septiembre
  • 5 Seconds of Summer, 9 de septiembre
  • Scorpions, 10 de septiembre
  • AESPA, 11 de septiembre
  • Laufey, 12 de septiembre
  • Brennan Heart, 18 de septiembre
  • Young Miko, 22 de septiembre
  • Moenia, 24 de septiembre
  • The Neighbourhood, 25 de septiembre
Young Miko
Young Miko (Instagram/@itsyoungmiko)

Conciertos en CDMX septiembre 2026: Estadio GNP Seguros

Estos son los conciertos para septiembre 2026 en el Estadio GNP Seguros:

  • Yuridia: 3 y 4 de septiembre
  • Natanael Cano: 18 y 19 de septiembre
  • Stray Kids: 25 y 26 de septiembre
Natanael Cano
Natanael Cano (Instagram/@natanael_cano)

Conciertos en CDMX septiembre 2026: Pepsi Center WTC

Los conciertos para septiembre 2026 en el Pepsi Center WTC son estos:

  • La Bande-Son Imaginaire, 10 de septiembre en el Pepsi Center WTC
  • Nach, 11 de septiembre en el Pepsi Center WTC
  • Inspector, 12 de septiembre en el Pepsi Center WTC
  • More Juice Fest, 13 de septiembre en el Pepsi Center WTC
  • Wave to Earth, 15 de septiembre en el Pepsi Center
  • Reyno, 17 de septiembre en el Pepsi Center WTC
  • MC Davo, 20 de septiembre en el Pepsi Center WTC
La Bande-Son Imaginaire
La Bande-Son Imaginaire (La Bande-Son Imaginaire / Facebook)

Conciertos en CDMX septiembre 2026: Arena CDMX

Los conciertos de septiembre 2026 en Arena CDMX son estos:

  • Tini Stoessel: 4 de septiembre
  • Jamiroquai: 27 de septiembre
Tini Stoessel
Tini Stoessel (Tini Stoessel)

Conciertos en CDMX septiembre 2026: Estadio Fray Nano

El Estadio Fray Nano ofrecerá estos conciertos en septiembre 2026:

  • Machine Gun Kelly, 3 de septiembre en el Estadio Fray Nano
  • Beéle, 18 de septiembre en el Estadio Fray Nano
Machine Gun Kelly en México
Machine Gun Kelly en México (@machinegunkelly / Instagram )

Conciertos en CDMX septiembre 2026: Pabellón Oeste

El Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes brindará estos conciertos en septiembre 2026:

  • Chetes: 25 de septiembre
  • AFI, 26 de septiembre
Chetes ofrecerá un concierto único en CDMX
Chetes (@chetesgarza / Instagram)

Conciertos en CDMX septiembre 2026: Auditorio BB

Estos son los conciertos en el Auditorio BB para septiembre 2026 en CDMX:

  • Jay Park: 5 y 6 de septiembre
  • The Gathering: 10 de septiembre
  • Lagos: 12 de septiembre

Conciertos en CDMX septiembre 2026: Teatro Metropólitan

Así quedaron los conciertos en el Teatro Metropólitan en septiembre 2026 en CDMX:

  • Iván Ferreiro: 3 de septiembre
  • David Byrne, 4 de septiembre
  • Tan Biónica, 10 de septiembre
  • La Santa Cecilia, 12 de septiembre
  • Son Rompe Pera, 19 de septiembre
  • Blonde Redhead, 21 de septiembre
  • De la Rose, 23 de septiembre
  • Marco Mares, 24 de septiembre e
  • Motel, 25 de septiembre
  • Rebel Cats, 26 de septiembre
  • Greeicy: 29 de septiembre
David Byrne
David Byrne (Instagram/@davidbyrneofficial)

Conciertos en CDMX septiembre 2026: Estadio Harp Helú

Estos son los conciertos en el Estadio Harp Helú para septiembre:

  • Maroon 5, 30 de septiembre
Maroon 5
Maroon 5 (Maroon 5)