La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) investigará si existen o no elementos contra Amílcar Olán.

“Que la fiscalía actúe como debe de actuar siempre” Claudia Sheinbaum

La presidenta resaltó que la FGR abrirá una carpeta de investigación de encontrar suficientes elementos, pero no por dichos.

Sin embargo, señaló que no hará un llamado a investigar a Amílcar Olán en particular, sino a que continúe “como debe de actuar siempre”.

FGR investigará a Amílcar Olán si tiene pruebas de posibles delitos, asegura Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que es la FGR es quien debe determinar si se abre o no una carpeta de investigación en contra del empresario tabasqueño Amílcar Olán.

Ante los señalamientos sobre presuntas actividades ilícitas del empresario, Claudia Sheinbaum resaltó que, sin importar de quién se trate, la FGR tiene que abrir una investigación si se cuenta con pruebas.

“Cualquier persona que tenga una prueba, la Fiscalía, de alguna ilegalidad, tiene que abrir una investigación” Claudia Sheinbaum

En este sentido, resaltó que si se tienen suficientes elementos contra cualquier persona “no importa de dónde sea”, que la vinculen con un delito, se debe de investigar.

Sin embargo, aclaró que las carpetas de investigación se abren por pruebas suficientes y no por dichos en medios de comunicación.

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