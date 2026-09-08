Benicia Zúñiga Portilla no forma parte del mundo de la farándula como su hijo, Fernando Lozada; sin embargo, su rostro ha llamado la atención en distintas ocasiones durante su presencia en eventos a los que ha acompañado al influencer fitness.

Hoy, mientras su hijo mayor participa en la segunda temporada de La Granja VIP, reality show de TV Azteca, Benicia acapara titulares, por lo que en SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre esta empresaria mexicana.

¿Quién es Benicia Zúñiga Portilla? Mamá de Fernando Lozada

Benicia Zúñiga Portilla es una mujer dedicada a los negocios. Se dedica al sector del transporte de carga enfocado en el traslado de productos agrícolas como el azúcar y la melaza.

Benicia Zúñiga Portilla (@beniciazuniga / Instagram)

¿Qué edad tiene Benicia Zúñiga Portilla? Mamá de Fernando Lozada

Al no ser una figura pública se desconoce la fecha de nacimiento de Benicia Zúñiga Portilla y, por tanto, su edad.

¿Quién es el esposo de Benicia Zúñiga Portilla? Mamá de Fernando Lozada

Benicia Zúñiga Portilla actualmente mantiene una relación sentimental con el actor Alfredo Adame, de 68 años.

Al igual que su hijo Fernando Lozada, Benicia ha decidido mantener su vida personal en privado por lo que no se conoce el nombre de su pareja anterior.

Alfredo Adame y su novia, Benicia Zúñiga (Instagram/@alfredoadame.goldenboy)

¿Qué signo zodiacal es Benicia Zúñiga Portilla? Mamá de Fernando Lozada

Se desconoce la fecha de nacimiento de Benicia Zúñiga Portilla y, por tanto, su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Benicia Zúñiga Portilla? Mamá de Fernando Lozada

Benicia Zúñiga Portilla es mamá de tres, entre ellos del influencer, personalidad de la televisión y modelo, Fernando Lozada, de 37 años de edad.

Además de Fernando, tiene dos hijos más llamados: Carlos, de 30 años, y Manuela, de 29 años.

Benicia Zúñiga Portilla junto a su familia (@fernandolozu / Instagram)

¿Qué estudió Benicia Zúñiga Portilla? Mamá de Fernando Lozada

No hay información pública sobre el grado de estudios de Benicia Zúñiga Portilla.

¿En qué ha trabajado Benicia Zúñiga Portilla? Mamá de Fernando Lozada

Además de recibir, trasladar y entregar productos agrícolas en distintas partes del territorio, Benicia Zúñiga Portilla tiene conocimientos en lenguas antiguas como el arameo.

Es maestra de lenguas de Alfredo Adame, quien recientemente presumió los conocimientos de su actual novia.