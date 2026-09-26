Mister International 2026: Andrés Briseño le da la corona a México

Andrés Briseño, joven de 21 años originario de Mazatlán, Sinaloa, se coronó como Mister International 2026, dejando atrás a los representantes de España e Indonesia.

El modelo mexicano destacó por su carisma en el escenario, su preparación física y su gran desempeño en las diferentes pruebas del certamen de belleza masculina realizado en Tailandia.

Andrés Briseño es el primer mexicano en ganar el Mister International 2026, uno de los certámenes internacionales de belleza masculina más importantes del mundo, en el que participan más de 50 países.

Andrés Briseño usó traje charro (Andrés Briseño vía Instagram)

Así fue la pasarela de Andrés Briseño en Mister International 2026

Durante la pasarela de gala correspondiente a la categoría de traje formal, Andrés Briseño desfiló representando a México en el escenario internacional de Mister International 2026.

Usando un saco blanco y un pantalón negro, el mexicano fue presentado ante el público y el jurado como un apasionado deportista con una trayectoria de varios años en el béisbol y estudiante de Derecho.

Más allá de la pasarela, durante su participación se hizo énfasis en su compromiso con el servicio comunitario, destacando su labor de brindar apoyo a niños con enfermedades graves.

“Beisbolista desde hace tiempo y estudiante de Derecho, ha creado experiencias para niños con enfermedades graves y sueña con defender los derechos de las personas en México” Mister International 2026

¿Qué es Mister International 2026?

El Mister International 2026 es un concurso de belleza masculina donde compiten representantes de distintos países en pruebas de:

pasarela

entrevistas

desempeño físico

proyecto social

imagen y presencia escénica

El ganador recibe el título de Mister International durante el periodo correspondiente.

Además de la corona y el reconocimiento, el título puede implicar apariciones públicas, actividades promocionales y representación de la organización.