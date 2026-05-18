Surfistas del Sistema tendrán un concierto en el Pepsis Center como parte de su gira la Despedida Tour y aquí te decimos fecha, preventa y precio de los boletos.

El concierto de Surfistas del Sistema será:

Fecha: viernes 28 de agosto de 2026

Lugar: Pepsi Center

Preventa Banamex: miércoles 20 de mayo a las 11:00 am

Venta general: Jueves 21 de mayo a las 11:00 am

Boletera: Ticketmaster

Surfistas del Sistema en el Pepsi Center: precios y otros detalles

La Despedida Tour es una de las giras más emotivas de Surfistas del Sistema, quienes han ofrecido una serie de conciertos en México desde el pasado 30 de abril.

Surfistas del Sistema se presentarán en el Pepsi Center el 28 de agosto y la venta será a través de Ticketmaster y taquillas del recinto.

Surfistas del Sistema se presentará en el Pepsi Center (X/@ocesa_total)

El precio de los boletos no se han revelado, pero será entrada general y podría tener un costo entre 500 y mil pesos.

Surfistas del Sistema se retiran de la música con una gira en México que tendrá una parada en la CDMX en agosto, por lo que promete ser un concierto muy emotivo.

El Pepsi Center se ubica en la calle Dakota sin número, colonia Nápoles en la alcaldía Benito Juárez.

Surfistas del Sistema está de gira en México

Tras anunciar su gira La Despedida, Surfistas del Sistema anunció una serie de conciertos desde abril de 2026.

Estas son las fechas de los conciertos de Surfistas del Sistema en México:

Puebla: 22 de mayo

Teotihuacán: 23 de mayo

Cuautitlán Izcalli: 5 de junio

Toluca: 6 de junio

CDMX: 28 de agosto

Los boletos para los conciertos de Surfistas del Sistema en Puebla y Estado de México están a la venta en la boletera Passline y tienen precios entre 500 y 800 pesos más cargos.

Si adquieres tus boletos de Surfistas del Sistema en Passline hay 2X1; mientras que los jueves podrías encontrar ofertas para este concierto en Ticketmaster una vez que inicie la venta general.