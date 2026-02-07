Este 7 de febrero se llevará a cabo el concierto de Los Rumberos en el Teatro Metropólitan, el cual es uno de los más importantes del dueto en este 2026.

Si planeas asistir al concierto de Los Rumberos en el Teatro Metropólitan, aquí te daremos todos los detalles, incluido el horario y el setlist.

Los Rumberos
Los Rumberos (@losrumberos)

Setlist del concierto de Los Rumberos en el Teatro Metropólitan

Si bien no se ha dado a conocer el setlist del concierto de Los Rumberos en el Teatro Metropólitan, se espera que toquen las siguientes 27 canciones:

  1. Hola, buenas noches
  2. Tipo cursi
  3. El guión
  4. Llorando frente al mar
  5. Tu perdón
  6. Torpe
  7. Mi loca / La flaca
  8. Milagrito / La rumba del balcón
  9. Para no romperme / Para no verte más / Matador
  10. Igual me aviento
  11. Lo mejor
  12. Dime que sí
  13. Bachata en la cama
  14. No son horas
  15. Si se trata de ella
  16. Solo amigos
  17. Si por mi fuera
  18. Hasta que regreses
  19. Fuiste mía / Corazón partío
  20. Un baile pa’ sanar
  21. María Teresa / El tiburón
  22. Compañera/ Así es la vida
  23. Tú escríbeme
  24. Serenatas frente al mar
  25. Nunca deja de llover
  26. Ninguna
  27. No me parece / Yo no sé mañana

Horario del concierto de Los Rumberos en el Teatro Metropólitan

De acuerdo con Ticketmaster, el concierto de Los Rumberos en el Teatro Metropólitan iniciará a las 8:30 p.m. del 7 de febrero de 2026.

Teniendo una duración aproximada de 120 minutos, lo que significa que el concierto de Los Rumberos en el Teatro Metropólitan terminará alrededor de las 10:30 p.m.

Toma en cuneta que puede haber retrasos por temas logísticos o del propio dueto, si deciden esperar a que el recinto tenga un buen aforo.

Aún así, no se espera que el concierto dure más allá de las 11:00 p.m. en caso del algún retraso inesperado.

Telonero del concierto de Los Rumberos en el Teatro Metropólitan

De momento, no se ha anunciado un telonero para el concierto de Los Rumberos en el Teatro Metropólitan.

Dado que falta poco para el concierto de Los Rumberos en el Teatro Metropólitan, es poco probable que se anuncie un grupo o artista invitado en este momento.

En ese sentido, al no haber grupo abridor, el concierto debería de empezar en punto de la hora, a menos que haya una actuación sorpresa; cosa que no parece probable.