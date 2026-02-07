Este 7 de febrero se llevará a cabo el concierto de Los Rumberos en el Teatro Metropólitan, el cual es uno de los más importantes del dueto en este 2026.

Si planeas asistir al concierto de Los Rumberos en el Teatro Metropólitan, aquí te daremos todos los detalles, incluido el horario y el setlist.

Los Rumberos (@losrumberos)

Setlist del concierto de Los Rumberos en el Teatro Metropólitan

Si bien no se ha dado a conocer el setlist del concierto de Los Rumberos en el Teatro Metropólitan, se espera que toquen las siguientes 27 canciones:

Hola, buenas noches Tipo cursi El guión Llorando frente al mar Tu perdón Torpe Mi loca / La flaca Milagrito / La rumba del balcón Para no romperme / Para no verte más / Matador Igual me aviento Lo mejor Dime que sí Bachata en la cama No son horas Si se trata de ella Solo amigos Si por mi fuera Hasta que regreses Fuiste mía / Corazón partío Un baile pa’ sanar María Teresa / El tiburón Compañera/ Así es la vida Tú escríbeme Serenatas frente al mar Nunca deja de llover Ninguna No me parece / Yo no sé mañana

Horario del concierto de Los Rumberos en el Teatro Metropólitan

De acuerdo con Ticketmaster, el concierto de Los Rumberos en el Teatro Metropólitan iniciará a las 8:30 p.m. del 7 de febrero de 2026.

Teniendo una duración aproximada de 120 minutos, lo que significa que el concierto de Los Rumberos en el Teatro Metropólitan terminará alrededor de las 10:30 p.m.

Toma en cuneta que puede haber retrasos por temas logísticos o del propio dueto, si deciden esperar a que el recinto tenga un buen aforo.

Aún así, no se espera que el concierto dure más allá de las 11:00 p.m. en caso del algún retraso inesperado.

Los Rumberos (@losrumberos)

Telonero del concierto de Los Rumberos en el Teatro Metropólitan

De momento, no se ha anunciado un telonero para el concierto de Los Rumberos en el Teatro Metropólitan.

Dado que falta poco para el concierto de Los Rumberos en el Teatro Metropólitan, es poco probable que se anuncie un grupo o artista invitado en este momento.

En ese sentido, al no haber grupo abridor, el concierto debería de empezar en punto de la hora, a menos que haya una actuación sorpresa; cosa que no parece probable.