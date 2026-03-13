El regreso de Los Growlers está confirmado con concierto en el Teatro Metropólitan tras 10 años de ausencia en la CDMX.

Así que fans presten atención, pues a continuación les dejamos todos los detalles de precio de boletos, preventa y fecha para el concierto de Los Growlers en el Teatro Metropólitan:

Fecha: Sábado 6 de junio de 2026

Sede: Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, CDMX

Hora: 8:00 de la noche

Telonero: Sin detalle

Venta a Fans: 18 de marzo 2026 a las 11:00 am, código LOSGROWLERS

Preventa Banamex: 19 de marzo desde las 11:00 am

Venta General: y taquillas del Teatro Metropólitan: 20 de marzo a partir de las 10:00 de la mañana

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Sin revelar aún

Los Growlers (Ocesa )

Los Growlers regresan a la CDMX con concierto único al Teatro Metropólitan

Los Growlers are back! es como la banda del rock alternativo originaria de Costa Mesa, California anuncia sus regresó a la CDMX con concierto único en el Teatro Metropólitan.

Así como el regreso de Los Growlers viene acompañado de nueva música, tras el lanzamiento de sus recientes sencillos, “Crisis” y “Feel My Funk”.

Si deseas comprar tus boletos sin cargos a partir de la venta general lo podrás hacer en taquillas, así que recuerda que el Teatro Metropólitan está ubicado en avenida Independencia número 90 de la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.

Las opciones en el transporte público de la CDMX son Metro y Metrobús bajando en las estaciones Juárez o Hidalgo en ambos servicios.