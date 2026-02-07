Este 7 de febrero se estará presentando en concierto Silverio en Pasagüero, por lo que te decimos los detalles de los horarios, como a qué hora termina su concierto.

Y es que se espera que durante este concierto de Silverio en Pasagüero, el cual está titulado como ‘La Última y nos vamos con Silverio (+18)’, presente también su nuevo disco titulado Nylons.

¿A qué hora termina el concierto de Silverio en Pasagüero?

De acuerdo con la información oficial para el concierto de Julian Lede, mejor conocido como Silverio en Pasagüero, este tendrá una duración estimada de dos horas.

Acceso: 7:00 pm

Inicio del Show: 9:00 pm

Duración aproximada: 2 horas aproximadamente

Término: 11:00 pm aproximadamente

Silverio en Pasagüero (Especial)