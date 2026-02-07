Los Rumberos se presentan este 7 de febrero en el Teatro Metropólitan y aquí te decimos a qué hora termina el concierto.

“La última velada” en el Teatro Metropólitan es el cierre perfecto de Los Rumberos para su gira “Veladas para llorar bailando”.

¿A qué hora termina el concierto de Los Rumberos? Esto debes saber

Los Rumberos iniciarán su concierto en el Teatro Metropólitan a las 8:30 de la noche:

Duración del concierto: 2 horas y media

Termina: a las 11:00 de la noche aproximadamente

Los Rumberos (@losrumberos)

Aún hay boletos disponibles en Ticketmaster con costos desde los 366 hasta los mil 830 pesos, más cargos.

El Teatro Metropólitan se ubica en avenida Independencia en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Las estaciones del Metro más cercanas al Teatro Metropólitan son Juarez de la Línea 3 e Hidalgo de la Línea 2 y 3.

Mientras que las estaciones del Metrobús más cercanas son Hidalgo y Juárez.

Los Rumberos en el Teatro metropolitano: Setlist del concierto

El concierto de Los Rumberos en el Teatro Metropólitan será la primera presentación del dúo en 2026.

Este sería el setlist de Los Rumberos en el Teatro Metropólitan:

Parece mentira

Un baile pa’ sanar

No son horas

Esa mujer que ves

Su tú me quisieras

No me parece

Tu espejo es mentiroso

Si te animas

Torpe

Serenata frente al mar

Dime que sí

Esquivé la bala

Ninguna

Tipo cursi

El guión

Hola, buenas noches

Lo mejor

Bachata en la cama

María Teresa/El Tiburón

Tú escríbeme

Nunca deja de llover

No me parece/Yo no sé mañana

Los Rumberos han prometido a sus fans un concierto lleno de rumba, baile y diversión.