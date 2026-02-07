Los Rumberos se presentan este 7 de febrero en el Teatro Metropólitan y aquí te decimos a qué hora termina el concierto.
“La última velada” en el Teatro Metropólitan es el cierre perfecto de Los Rumberos para su gira “Veladas para llorar bailando”.
¿A qué hora termina el concierto de Los Rumberos? Esto debes saber
Los Rumberos iniciarán su concierto en el Teatro Metropólitan a las 8:30 de la noche:
- Duración del concierto: 2 horas y media
- Termina: a las 11:00 de la noche aproximadamente
Aún hay boletos disponibles en Ticketmaster con costos desde los 366 hasta los mil 830 pesos, más cargos.
El Teatro Metropólitan se ubica en avenida Independencia en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
Las estaciones del Metro más cercanas al Teatro Metropólitan son Juarez de la Línea 3 e Hidalgo de la Línea 2 y 3.
Mientras que las estaciones del Metrobús más cercanas son Hidalgo y Juárez.
Los Rumberos en el Teatro metropolitano: Setlist del concierto
El concierto de Los Rumberos en el Teatro Metropólitan será la primera presentación del dúo en 2026.
Este sería el setlist de Los Rumberos en el Teatro Metropólitan:
- Parece mentira
- Un baile pa’ sanar
- No son horas
- Esa mujer que ves
- Su tú me quisieras
- No me parece
- Tu espejo es mentiroso
- Si te animas
- Torpe
- Serenata frente al mar
- Dime que sí
- Esquivé la bala
- Ninguna
- Tipo cursi
- El guión
- Hola, buenas noches
- Lo mejor
- Bachata en la cama
- María Teresa/El Tiburón
- Tú escríbeme
- Nunca deja de llover
- Ninguna
- No me parece/Yo no sé mañana
Los Rumberos han prometido a sus fans un concierto lleno de rumba, baile y diversión.