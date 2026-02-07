Este 7 de febrero se llevará a cabo el concierto de Silverio en Pasagüero, por lo que te revelamos los detalles del setlist, horario y el telonero para su show en CDMX.

Setlist de Silverio en Pasagüero

Este 7 de febrero se estará presentando Su Majestad Imperial Silverio en Pasagüero, por lo que te dejamos el probable setlist que dará para su concierto:

Yepa yepa yepa XXX Pulgoso mix El baile del diablo Tu casa Gorila Perro El Porn-Star (Electro Porno-Corrido) Salón de belleza Bombeando Superídolo Circunstración Ella es Batalla final

Cabe recalcar que este setlist de Silverio es el que se espera ya que está basado en sus presentaciones recientes del 2025 al 2026.

Horarios del concierto de Silverio en Pasagüero

Tal y como se dio a conocer, Silverio tendrá un concierto en Pasagüero, el cual se ubica en:

Calle de Motolinia 33, Centro Histórico de la CDMX, Cuauhtémoc, 06000.

Por lo que se espera que los horarios para el concierto de Silverio en Pasagüero el próximo sábado 7 de febrero, sean los siguientes:

Acceso: 7:00 pm

Inicio del Show: 9:00 pm

Duración aproximada: 2 horas aproximadamente

Término: 11:00 pm aproximadamente

Durante el concierto de Silverio en Pasagüero, también se espera que presente su nuevo disco titulado Nylons.

Concierto Silverio en Pasagüero: telonero e invitados especiales

Este 7 de febrero se llevará a cabo el concierto de Silverio en Pasagüero pero ¿tendrá telonero o invitados especiales?

De acuerdo con la información oficial, para el show de Silverio en Pasagüero, contará con dos invitados especiales:

Pablito Mix

Dokta Dude