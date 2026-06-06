Milo J se presentará en el Palacio de los Deportes este sábado 6 de junio. A continuación, te revelamos los horarios, setlist y telonero de su esperado concierto.
Estos son los horarios que debes tomar en cuenta si acudes al show de Milo J en CDMX:
- Apertura de puertas: 6:00 pm
- Inicio del concierto: 8:00 pm
- Fin del concierto: 11:00 pm
- Duración del concierto: 2 horas y media
- Telonero: por confirmar
- Setlist: alrededor de 35 canciones
Setlist de Milo J en el Palacio de los Deportes
El setlist de Milo J en el Palacio de los Deportes se basa en su último disco “La vida era más corta”:
- Bajo de la piel
- Solifican 12
- 3 pecados después
- Retirada
- Buen día portación de rostro
- Tus vueltas
- Carencias de cordura
- El Bolero
- Ama de mi sol
- Lucía
- Mmmm
- No no
- No soy eterno
- A vos
- Paraíso
- Daña (Elvira)
- Radamel
- Niño
- Llora llora
- Gil
- Recordé
- Cuando el agua hirviendo
- La tortura
- Olimpo
- Morocha
- M.A.I
- Una bala
- Penas de antaño
- Rincón
- La vida era más corta
- El invisible
- Luciérnagas
- Jangadero
- Fruto
- Milagrosa
- Rara vez
- BZRP Music Sessions #57
- No hago trap
Milo J en el Palacio de los Deportes
La gira de Milo J en México tuvo tres conciertos y el último será en la CDMX en el Palacio de los Deportes.
El recinto se ubica en Añil número 667 en la colonia Granjas México, en la alcaldía Iztacalco. La estación de Metro más cercana es Velódromo de la Línea 9.
Los boletos para el concierto de Milo J en el Palacio de los Deportes se agotaron, por lo que no hay entradas disponibles en Ticketmaster.