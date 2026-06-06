Milo J se presentará en el Palacio de los Deportes este sábado 6 de junio. A continuación, te revelamos los horarios, setlist y telonero de su esperado concierto.

Estos son los horarios que debes tomar en cuenta si acudes al show de Milo J en CDMX:

  • Apertura de puertas: 6:00 pm
  • Inicio del concierto: 8:00 pm
  • Fin del concierto: 11:00 pm
  • Duración del concierto: 2 horas y media
  • Telonero: por confirmar
  • Setlist: alrededor de 35 canciones

Setlist de Milo J en el Palacio de los Deportes

El setlist de Milo J en el Palacio de los Deportes se basa en su último disco “La vida era más corta”:

  1. Bajo de la piel
  2. Solifican 12
  3. 3 pecados después
  4. Retirada
  5. Buen día portación de rostro
  6. Tus vueltas
  7. Carencias de cordura
  8. El Bolero
  9. Ama de mi sol
  10. Lucía
  11. Mmmm
  12. No no
  13. No soy eterno
  14. A vos
  15. Paraíso
  16. Daña (Elvira)
  17. Radamel
  18. Niño
  19. Llora llora
  20. Gil
  21. Recordé
  22. Cuando el agua hirviendo
  23. La tortura
  24. Olimpo
  25. Morocha
  26. M.A.I
  27. Una bala
  28. Penas de antaño
  29. Rincón
  30. La vida era más corta
  31. El invisible
  32. Luciérnagas
  33. Jangadero
  34. Fruto
  35. Milagrosa
  36. Rara vez
  37. BZRP Music Sessions #57
  38. No hago trap
Milo
Milo (Ocesa )

Milo J en el Palacio de los Deportes

La gira de Milo J en México tuvo tres conciertos y el último será en la CDMX en el Palacio de los Deportes.

El recinto se ubica en Añil número 667 en la colonia Granjas México, en la alcaldía Iztacalco. La estación de Metro más cercana es Velódromo de la Línea 9.

Los boletos para el concierto de Milo J en el Palacio de los Deportes se agotaron, por lo que no hay entradas disponibles en Ticketmaster.