Milo J se presentará en el Palacio de los Deportes este sábado 6 de junio. A continuación, te revelamos los horarios, setlist y telonero de su esperado concierto.

Estos son los horarios que debes tomar en cuenta si acudes al show de Milo J en CDMX:

Apertura de puertas: 6:00 pm

Inicio del concierto: 8:00 pm

Fin del concierto: 11:00 pm

Duración del concierto: 2 horas y media

Telonero: por confirmar

Setlist: alrededor de 35 canciones

Setlist de Milo J en el Palacio de los Deportes

El setlist de Milo J en el Palacio de los Deportes se basa en su último disco “La vida era más corta”:

Bajo de la piel Solifican 12 3 pecados después Retirada Buen día portación de rostro Tus vueltas Carencias de cordura El Bolero Ama de mi sol Lucía Mmmm No no No soy eterno A vos Paraíso Daña (Elvira) Radamel Niño Llora llora Gil Recordé Cuando el agua hirviendo La tortura Olimpo Morocha M.A.I Una bala Penas de antaño Rincón La vida era más corta El invisible Luciérnagas Jangadero Fruto Milagrosa Rara vez BZRP Music Sessions #57 No hago trap

Milo (Ocesa )

Milo J en el Palacio de los Deportes

La gira de Milo J en México tuvo tres conciertos y el último será en la CDMX en el Palacio de los Deportes.

El recinto se ubica en Añil número 667 en la colonia Granjas México, en la alcaldía Iztacalco. La estación de Metro más cercana es Velódromo de la Línea 9.