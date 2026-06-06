Este sábado 6 de junio, Matisse dará un concierto en la CDMX como parte de su gira 2026 El Ayer en el Auditorio Nacional.
A continuación los detalles para una noche inolvidable con Matisse:
- Puertas: a partir de las 6:00 p.m.
- Concierto: a las 8:00 p.m.
- Duración: aproximadamente 2 horas
- Término: a las 10:00 p.m.
Setlist para el concierto de Matisse en el Auditorio Nacional
Matisse podría incluir un setlist que incluya lo mejor de sus baladas románticas y melancólicas para una noche llena de sentimiento, como:
- Imposible amor
- Vete, vete
- Primer avión
- Así el amor se muere
- Todo o nada
- Pedazos
- Ya casi
- Todavía
- Por tu bien
- Si fuera fácil
- La misma luna
- A olvidarte
- Sé que te vas (Ha*Ash cover)
- Nadie
- Cómo duele
- Por última vez
- Hipotéticamente
- Conmigo sin ti
- Eres tú
- Mantra
- Aplauso
- Como lo hice yo
- Ando bien agusto (Los Tucanes de Tijuana cover)
- Amor platónico (Los Tucanes de Tijuana cover)
- La chona (Los Tucanes de Tijuana cover)
- Mis ojos lloran por ti (Big Boy cover)
- Acuérdate de mí
- Maldito corazón
- Más que amigos
Telonero y artistas invitados para el concierto de Matisse
Para el concierto de este sábado 6 de junio, no se ha anunciado telonero que abra la presentación de Matisse en el Auditorio Nacional.
En marzo pasado, la banda ya se había presentado en el “Coloso de Reforma” con Adrián Cota como telonero y Los Tucanes de Tijuana como invitados sorpresa.
Para esta ocasión, se dice que el trío de pop mexicano podría contar con compañía sobre el escenario a lo largo del concierto, por lo que la revelación sería sorpresa hasta el día del evento.