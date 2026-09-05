El 5 y 6 de septiembre tendremos conciertos de Jay Park en el Auditorio BB, siendo unos de los más esperados por los fans del cantante en México.

Si te interesa ir al concierto de Jay Park en el Auditorio BB, aquí te daremos todos los detalles, incluyendo el horario y setlist.

Setlist del concierto de Jay Park en el Auditorio BB

Aunque no hay un setlist confirmado para el concierto de Jay Park en el Auditorio BB, se espera que cante sus temas más conocidos.

Este sería el posible repertorio del show:

All I Wanna Do

Mayday

Like I Do

Solo

Gimme a Minute

Annyeonghaseyo

BLUE CHECK

Ain’t No Party Like a AOMG Party

McNasty

Mommae

Keep It Sexy (MOMMAE 2)

4SHO 4SHO

YEAH! YEAH!

Who You

Jay Park (@moresojuplease)

Horario del concierto de Jay Park en el Auditorio BB

De acuerdo con la información de los organizadores, el concierto de Jay Park en el Auditorio BB iniciará a las 7:00 p.m. el 5 y 6 de septiembre.

Se espera que el show dure alrededor de dos horas, por lo que el final sería cerca de las 9:00 p.m.

Un horario bastante manejable para los asistentes, por aquello del transporte; además de que siendo fin de semana, el tráfico nocturno debería ser más tranquilo.

Se debe de tomar en cuenta que podría haber algún retraso de último minuto, ya sea por cosas técnicas u ordenado por el mismo cantante.

En ese caso, tal vez el final del concierto sería alrededor de las 10:00 p.m., para que los asistentes lo tomen en cuenta.

Jay Park (@moresojuplease)

Telonero del concierto de Jay Park en el Auditorio BB

El concierto de Jay Park en el Auditorio BB del 5 y 6 de septiembre tendrá como artistas invitados a los miembros de LNGSHOT, quienes serán los teloneros de las dos noches.

Además, se espera que en el concierto de Jay Park en el Auditorio BB, LNGSHOT también participe en algunos temas del cantante.

Pues tienen algunas colaboraciones bastante conocidas, de ahí que la presencia del grupo vaya más allá de solo aparecer al inicio.

Siendo más que un grupo abridor, parte importante de la experiencia general del espectáculo musical.