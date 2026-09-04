David Byrne, leyenda de la música y fundador de Talking Heads está de regreso a México para ofrecer tres fechas en concierto los días 4, 5 y 6 de septiembre en el Teatro Metropólitan de la CDMX.

Así que preparare para disfrutar de la gira Who Is The Sky? Tour de David Byrne en el Teatro Metropólitan, a continuación todo lo que necesitas saber del setlist y telonero para sus conciertos:

  • Apertura de puertas: 7:00 de la noche
  • Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: 22 temas en vivo
  • Duración: Se estima 2 horas de música
  • Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche
Concierto de David Byrne en Teatro Metropólitan
Concierto de David Byrne en Teatro Metropólitan ( David Byrne)

Posibles temas en el setlist para los conciertos de David Byrne en Teatro Metropólitan del 4, 5 y 6 de septiembre

David Byrne en Teatro Metropólitan llega el 4, 5 y 6 de septiembre con lo mejor de la música del cantautor y con un recorrido musical con los temas de Talking Heads.

Se espera que los posibles temas en el setlist para los conciertos de David Byrne en el Teatro Metropólitan sean los siguientes:

  1. Heaven
  2. Everybody Laughs
  3. Play Video
  4. And She Was
  5. Strange Overtones
  6. Houses in Motion
  7. T Shirt
  8. (Nothing but) Flowers
  9. This Must Be the Place (Naive Melody)
  10. What Is the Reason for It?
  11. Like Humans Do
  12. When We Are Singing
  13. Independence Day
  14. Slippery People
  15. Moisturizing Thing
  16. My Apartment Is My Friend
  17. Air
  18. Psycho Killer
  19. Life During Wartime
  20. Once in a Lifetime
  21. Everybody’s Coming to My House
  22. Burning Down the House