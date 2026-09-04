David Byrne, leyenda de la música y fundador de Talking Heads está de regreso a México para ofrecer tres fechas en concierto los días 4, 5 y 6 de septiembre en el Teatro Metropólitan de la CDMX.
Así que preparare para disfrutar de la gira Who Is The Sky? Tour de David Byrne en el Teatro Metropólitan, a continuación todo lo que necesitas saber del setlist y telonero para sus conciertos:
- Apertura de puertas: 7:00 de la noche
- Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: 22 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche
Posibles temas en el setlist para los conciertos de David Byrne en Teatro Metropólitan del 4, 5 y 6 de septiembre
David Byrne en Teatro Metropólitan llega el 4, 5 y 6 de septiembre con lo mejor de la música del cantautor y con un recorrido musical con los temas de Talking Heads.
Se espera que los posibles temas en el setlist para los conciertos de David Byrne en el Teatro Metropólitan sean los siguientes:
- Heaven
- Everybody Laughs
- Play Video
- And She Was
- Strange Overtones
- Houses in Motion
- T Shirt
- (Nothing but) Flowers
- This Must Be the Place (Naive Melody)
- What Is the Reason for It?
- Like Humans Do
- When We Are Singing
- Independence Day
- Slippery People
- Moisturizing Thing
- My Apartment Is My Friend
- Air
- Psycho Killer
- Life During Wartime
- Once in a Lifetime
- Everybody’s Coming to My House
- Burning Down the House