David Byrne, leyenda de la música y fundador de Talking Heads está de regreso a México para ofrecer tres fechas en concierto los días 4, 5 y 6 de septiembre en el Teatro Metropólitan de la CDMX.

Así que preparare para disfrutar de la gira Who Is The Sky? Tour de David Byrne en el Teatro Metropólitan, a continuación todo lo que necesitas saber del setlist y telonero para sus conciertos:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: 22 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

Concierto de David Byrne en Teatro Metropólitan ( David Byrne)

Posibles temas en el setlist para los conciertos de David Byrne en Teatro Metropólitan del 4, 5 y 6 de septiembre

David Byrne en Teatro Metropólitan llega el 4, 5 y 6 de septiembre con lo mejor de la música del cantautor y con un recorrido musical con los temas de Talking Heads.

Se espera que los posibles temas en el setlist para los conciertos de David Byrne en el Teatro Metropólitan sean los siguientes: