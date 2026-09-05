Te damos los detalles sobre el concierto de Pedro Fernández en el Auditorio Nacional. Acá encuentras el setlist, horario y telonero para el 5 de septiembre.
Pedro Fernández regresa al Coloso de Reforma con su Ave Fénix Tour, gira en la que brindará una noche llena de sus mejores éxitos.
Setlist del concierto de Pedro Fernández en el Auditorio Nacional
El setlist del concierto de Pedro Fernández en el Auditorio Nacional para el sábado 5 septiembre, sería este:
Música
Festival Arre 2026 en Autódromo Hermanos Rodríguez: bandas y horarios del 5 y 6 de septiembre
Música
¿A qué hora termina David Byrne en Teatro Metropólitan? Horario del 4,5 y 6 de septiembre
Música
Concierto de David Byrne en Teatro Metropólitan: setlist y telonero del 4, 5 y 6 de septiembre
Música
Conciertos en CDMX septiembre 2026: fechas, artistas y sedes
- El Mariachi
- Como te extraño
- Amarte a la antigua
- Yo... El Aventurero
- Mi forma de sentir
- Yo no fui
- Color Esperanza / Sólo le Pido a Dios
- Ya lo sé que tú te vas
- Soñé que volvías
- Te doy la vida
- Quién será
- Bésame Morenita
- Me encantas
- La de la mochila azul
- Aventura
- Como ella
- De otro planeta
- No que no
- Y de repente
- Mi forma de sentir
- Amarte a la antigua
Horario del concierto de Pedro Fernández en el Auditorio Nacional
Así quedó el horario del concierto de Pedro Fernández en el Auditorio Nacional para el sábado 5 de septiembre:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Inicio de concierto: 8:00 de la noche
- Duración: 2 horas
- Fin de concierto: 10:00 de la noche aproximadamente
Telonero para el concierto de Pedro Fernández en el Auditorio Nacional
No hay telonero confirmado para el concierto de Pedro Fernández. El cantante será el protagonista total de su show en Auditorio Nacional.