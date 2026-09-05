Te damos los detalles sobre el concierto de Pedro Fernández en el Auditorio Nacional. Acá encuentras el setlist, horario y telonero para el 5 de septiembre.

Pedro Fernández regresa al Coloso de Reforma con su Ave Fénix Tour, gira en la que brindará una noche llena de sus mejores éxitos.

Setlist del concierto de Pedro Fernández en el Auditorio Nacional

El setlist del concierto de Pedro Fernández en el Auditorio Nacional para el sábado 5 septiembre, sería este:

El Mariachi

Como te extraño

Amarte a la antigua

Yo... El Aventurero

Mi forma de sentir

Yo no fui

Color Esperanza / Sólo le Pido a Dios

Ya lo sé que tú te vas

Soñé que volvías

Te doy la vida

Quién será

Bésame Morenita

Me encantas

La de la mochila azul

Aventura

Como ella

De otro planeta

No que no

Y de repente

Mi forma de sentir

Amarte a la antigua

Pedro Fernández (Pedro Fernández / Facebook)

Horario del concierto de Pedro Fernández en el Auditorio Nacional

Así quedó el horario del concierto de Pedro Fernández en el Auditorio Nacional para el sábado 5 de septiembre:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Inicio de concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 10:00 de la noche aproximadamente

Pedro Fernández (Pedro Fernández / Facebook)

Telonero para el concierto de Pedro Fernández en el Auditorio Nacional

No hay telonero confirmado para el concierto de Pedro Fernández. El cantante será el protagonista total de su show en Auditorio Nacional.