Te damos los detalles sobre el concierto de Pedro Fernández en el Auditorio Nacional. Acá encuentras el setlist, horario y telonero para el 5 de septiembre.

Pedro Fernández regresa al Coloso de Reforma con su Ave Fénix Tour, gira en la que brindará una noche llena de sus mejores éxitos.

Setlist del concierto de Pedro Fernández en el Auditorio Nacional

El setlist del concierto de Pedro Fernández en el Auditorio Nacional para el sábado 5 septiembre, sería este:

  • El Mariachi
  • Como te extraño
  • Amarte a la antigua
  • Yo... El Aventurero
  • Mi forma de sentir
  • Yo no fui
  • Color Esperanza / Sólo le Pido a Dios
  • Ya lo sé que tú te vas
  • Soñé que volvías
  • Te doy la vida
  • Quién será
  • Bésame Morenita
  • Me encantas
  • La de la mochila azul
  • Aventura
  • Como ella
  • De otro planeta
  • No que no
  • Y de repente
  • Mi forma de sentir
  • Amarte a la antigua
Pedro Fernández
Pedro Fernández (Pedro Fernández / Facebook)

Horario del concierto de Pedro Fernández en el Auditorio Nacional

Así quedó el horario del concierto de Pedro Fernández en el Auditorio Nacional para el sábado 5 de septiembre:

  • Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
  • Inicio de concierto: 8:00 de la noche
  • Duración: 2 horas
  • Fin de concierto: 10:00 de la noche aproximadamente
Pedro Fernández
Pedro Fernández (Pedro Fernández / Facebook)

Telonero para el concierto de Pedro Fernández en el Auditorio Nacional

No hay telonero confirmado para el concierto de Pedro Fernández. El cantante será el protagonista total de su show en Auditorio Nacional.