La familia de Zenyazen Escobar García agradeció las muestras de cariño, solidaridad y respeto tras la muerte del diputado federal de Morena e invitó a rendir homenaje a su vida y memoria.

De acuerdo con la información difundida por la familia, el “tributo” para Zenyazen Escobar García se realizará este sábado 5 de septiembre en la funeraria Bosques del Recuerdo, en Xalapa, Veracruz.

Familia de Zenyazen Escobar invita a “homenaje” para el diputado de Morena tras su muerte

La familia Zenyazen Escobar extendió una invitación para asistir al homenaje que se realizará en honor a su vida y memoria en la capital veracruzana. Este dio inicio este sábado a las 10:00 de la mañana.

Familia de Zenyazen Escobar invita a “homenaje” al diputado de Morena tras su muerte (Captura de pantalla)

Junto a la invitación, la familia del diputado de Morena afirmó que “su luz, su ejemplo y su legado permanecerán para siempre en nuestros corazones”. El mensaje fue firmado por la esposa e hijas de Escobar.

Zenyazen Escobar, de 42 años de edad, fue localizado sin vida el viernes 4 de septiembre dentro de un vehículo en la comunidad de La Gloria, municipio de Puente Nacional, Veracruz.

Las autoridades confirmaron que presentaba una herida provocada por arma de fuego. Sin embargo, las circunstancias de su muerte todavía son investigadas, pues el vehículo no presentaba señales de violencia.

La muerte del legislador generó reacciones de Morena, autoridades de Veracruz y distintos actores políticos. Al tratarse de un diputado federal, la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la investigación.