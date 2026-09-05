El Festival Arre 2026 está listo para recibir a miles de fans de la música mexicana este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX.

El evento se realizará el sábado 5 y domingo 6 de septiembre, con cinco escenarios y una amplia programación musical.

¿A qué hora termina el Festival Arre 2026?

De acuerdo con la información oficial del Festival Arre 2026, el evento terminará a las 2:00 a.m. en ambas jornadas, por lo que los asistentes deberán tomar en cuenta el horario para planear su salida del Autódromo Hermanos Rodríguez, quedando el horario de la siguiente manera:

Festival Arre 2026: horario del sábado 5 de septiembre

Apertura de puertas: Desde las 13:00 horas



Hora de inicio del festival: Aproximadamente a las 14:00 horas



Artistas principales: Banda MS, El Mimoso, Los Plebes del Rancho, Edgardo Nuñez y Grupo Cañaveral



Últimas presentaciones: Banda MS, de 00:00 a 01:10 horas



Hora en la que termina el festival: 2:00 de la madrugada del domingo 6 de septiembre

Festival Arre 2026: horarios por día y escenario (Festival Arre / Facebook)

Festival Arre 2026: horario del domingo 6 de septiembre

Apertura de puertas: Desde las 13:00 horas



Hora de inicio del festival: Aproximadamente a las 14:00 horas



Artistas principales: Alejandro Fernández y Los Tucanes de Tijuana



Últimas presentaciones: Los Tucanes de Tijuana, de 00:30 a 01:30 horas



Hora en la que termina el festival: 2:00 de la madrugada del lunes 7 de septiembre

Festival Arre 2026: horarios por día y escenario (Festival Arre / Facebook)

Aunque el último concierto de los escenarios principales puede terminar antes, el horario oficial de cierre del Festival Arre 2026 es a las 2:00 a.m. ambos días.

La jornada del domingo del Fetival Arre 2026 marcará así el cierre de la cuarta edición del festival, que reunirá durante dos días a exponentes del regional mexicano, corridos, cumbia y otros géneros de la música mexicana.