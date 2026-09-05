Donald Trump firmó una orden ejecutiva para analizar la protección del lobo gris mexicano en Estados Unidos, ya que provoca pérdidas millonarias a ganaderos y busca evitarlo.

Desde el Despacho Oval de La Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos destacó que la medida busca proteger a los ganaderos, afirmando que los lobos mexicanos son un peligro.

La orden ejecutiva y tal como afirmó Donald Trump, permitiría que los ganaderos disparen en contra de los lobos mexicanos, especie en peligro de extinción.

Donald Trump busca eliminar protección del lobo mexicano en Estados Unidos

La tarde de este viernes 4 de septiembre, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para instruir la revisión de la protección del lobo gris o lobo mexicano como especie en peligro.

Esto, para “fomentar la eliminación de estas especies” a manos de los ganaderos y así combatir la depredación que provocaría pérdidas millonarias.

Lobo gris mexicano (AP)

De acuerdo con dicha orden, será el Secretario del Interior quien determine si el lobo gris mexicano podría ser excluido o reclasificado en la Ley de Especies en Peligro de Extinción.

Esto, con la evaluación de todas las regulaciones al respecto para evitar políticas que afecten a los ganaderos.

Por lo que si se determina que el lobo mexicano ha cumplido con los criterios de recuperación, serán reclasificados y se alentará a los estados a que eliminen su protección.

Donald Trump afirma que a partir de hoy, ganaderos pueden disparar al lobo mexicano

Pese a la revisión ordenada en el decreto de Donald Trump, en conferencia de prensa aseguró que los ganaderos ya pueden disparar en contra del lobo gris mexicano.

Donald Trump aseguró que el impacto del lobo gris mexicano sería de miles de millones de dólares al año, además de presuntos ataques a ganaderos y hechos violentos en ranchos.

Por lo que además de analizar su protección, también recortó los fondos para el “Manejo de Lobos” para incentivar el crecimiento de su población, consecuencia de una denuncia.

Sin embargo, la subdirectora del Western Watersheds Project, Greta Anderson, contradijo a Donald Trump y aseguró que el impacto del lobo mexicano a la ganadería es insignificante.