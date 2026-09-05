San Luis vs Chivas juegan en la Jornada 7 de la Liga MX, y el pronóstico es triunfo para la escuadra de Guadalajara.

Conoce las posibles alineaciones del partido San Luis vs Chivas que se juega el sábado 5 de septiembre.

San Luis vs Chivas: Pronóstico del partido de la Jornada 7 de la Liga MX

San Luis 1-2 Chivas es el pronóstico para el partido de la Jornada 7 de la Liga MX.

Pronóstico del partido: San Luis 1-2 Chivas

San Luis vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 7 de la Liga MX

A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el San Luis vs Chivas de la Jornada 7 de la Liga MX.

San Luis

Portero: Andrés Sánchez

Defensas: Torres, Robson Alves, Benjamín Galindo, Eduardo Águila y Juan Manuel Sanabria

Mediocampistas: Miguel Alonso García, Oscar Macías y Sébastien Salles-Lamonge

Delanteros: Geraldino y Duarte

Chivas

Portero: José Rangel

Defensas: Diego Campillo, Luis Rey y Luis Romo

Mediocampistas: Brian Gutiérrez, Hugo Camberos, Richard Ledezma, Jordan Carrillo y Omar Govea

Delanteros: Roberto Alvarado y Ricardo Marín

San Luis vs Chivas: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 7 de la Liga MX

San Luis vs Chivas se enfrentan en la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX.

El partido es el sábado 5 de septiembre a las 17:00 horas por ESPN, Disney y ViX.