San Luis vs Chivas juegan en la Jornada 7 de la Liga MX, y el pronóstico es triunfo para la escuadra de Guadalajara.
Conoce las posibles alineaciones del partido San Luis vs Chivas que se juega el sábado 5 de septiembre.
San Luis vs Chivas: Pronóstico del partido de la Jornada 7 de la Liga MX
San Luis 1-2 Chivas es el pronóstico para el partido de la Jornada 7 de la Liga MX.
Pronóstico del partido: San Luis 1-2 Chivas
San Luis vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 7 de la Liga MX
A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el San Luis vs Chivas de la Jornada 7 de la Liga MX.
San Luis
- Portero: Andrés Sánchez
- Defensas: Torres, Robson Alves, Benjamín Galindo, Eduardo Águila y Juan Manuel Sanabria
- Mediocampistas: Miguel Alonso García, Oscar Macías y Sébastien Salles-Lamonge
- Delanteros: Geraldino y Duarte
Chivas
- Portero: José Rangel
- Defensas: Diego Campillo, Luis Rey y Luis Romo
- Mediocampistas: Brian Gutiérrez, Hugo Camberos, Richard Ledezma, Jordan Carrillo y Omar Govea
- Delanteros: Roberto Alvarado y Ricardo Marín
San Luis vs Chivas: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 7 de la Liga MX
San Luis vs Chivas se enfrentan en la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX.
El partido es el sábado 5 de septiembre a las 17:00 horas por ESPN, Disney y ViX.
- Partido: San Luis vs Chivas
- Fase: Jornada 7
- Torneo: Apertura 2026 de la Liga MX
- Fecha: Sábado 5 de septiembre de 2026
- Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Libertad Financiera
- Transmisión: ESPN, ViX y Disney